Steve Kerr révèle la différence entre les équipes de titre 2015 et 2017

Beaucoup considèrent la dynastie des Golden State Warriors comme deux époques différentes – les «Strength in Numbers» Warriors de 2014 à 2016 et l’équipe super-dominante de 2016 à 2019 résultant de leur acquisition de Kevin Durant à l’intersaison 2016. Dans une interview avec Wes Goldberg de The Mercury News, l’entraîneur-chef Steve Kerr décrit la différence entre l’équipe titre 2015 et l’équipe de championnat 2017.

«Je pense que le premier championnat est sorti de nulle part. Au fond, je pense que nous n’étions pas vraiment sûrs en 2015 que nous pourrions le gagner. Nous essayions de nous convaincre que nous le pouvions, mais nous ne savions pas vraiment », a déclaré Steve Kerr. «Et alors qu’en 17, nous savions que nous étions la meilleure équipe du monde et nous savions que nous allions gagner le championnat. Nous avions la confiance du champion pour gagner en 15 et ensuite nous avons eu Kevin Durant. C’est donc comme un niveau de croyance totalement différent. “

Certes, il y avait une nette différence entre les équipes des championnats Warriors 2015 et 2017. Comme l’a mentionné Kerr, l’équipe de titres 2015 comportait un groupe de gars inexpérimentés qui ont finalement réussi. En 2017, Golden State avait une équipe de mastodonte qui, comme on pouvait s’y attendre, a fait tout son chemin.

D’une certaine manière, l’équipe titre des Warriors 2015 est sortie du champ gauche malgré la fin de la saison régulière en tant que meilleure équipe de la NBA. L’année précédente lors des séries éliminatoires de 2014, Golden State a pris un peu de recul par rapport aux demi-finales de la Conférence de l’Ouest en 2013 et s’est incliné au premier tour.

Golden State a pris d’assaut la ligue en 2014-15 en terminant avec le meilleur record de la ligue, 67-15. Menés par la superstar en herbe et MVP de la ligue Stephen Curry, les Warriors ont fait fausse route et ont remporté le titre en 2015 en battant les Cavaliers de Cleveland dirigés par LeBron James en six matchs.

L’année suivante, Golden State l’a fait monter d’un cran, remportant un record de 73 matchs en saison régulière. Malheureusement, ils ont perdu de façon déchirante face aux Cavs en finale alors que James et sa compagnie sont revenus d’un déficit de 3-1 pour gâcher ce qui aurait pu être la plus grande saison de tous les temps.

Au cours de l’été qui a suivi, les Warriors ont secoué toute la ligue en signant Kevin Durant, ajoutant l’un des trois meilleurs joueurs de la ligue à leur équipe déjà bien remplie de 73 victoires. Sans surprise, Golden State s’est déchaîné sur toute la ligue et a connu une fiche de 16-1 lors des séries éliminatoires de 2017, perdant une seule fois contre le champion en titre Cavaliers en finale de la NBA.