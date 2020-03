Steve Kerr révèle l’ironie de la suspension des coronavirus

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a déclaré que dans les moments difficiles comme aujourd’hui, il se tourne vers le sport comme moyen de s’échapper. Cependant, au milieu de la crise des coronavirus à laquelle le monde est confronté, le sport est au cœur de tout cela.

Dans une interview avec Anthony Slate de The Athletic, Kerr a été interrogé sur ce qu’il faisait pour se tenir occupé. Et l’entraîneur des Warriors ne peut pas s’empêcher de voir l’ironie de la situation dans laquelle le monde du sport se trouve en ce moment.

«Débat avec les membres de la famille et les amis. En train de lire. J’essaye juste de rester occupé. Regarder Netflix », a déclaré Kerr. “L’ironie de tout cela, pour des gens comme moi qui aiment le sport, c’est normalement le moment de regarder du sport – pour échapper à quelque chose de vraiment effrayant et inconfortable. Mais parce que nous sommes dans le vif du sujet, nous n’avons pas cette option. Vous cherchez donc d’autres façons de vous occuper et de vous occuper. »

La NBA a immédiatement suspendu la saison après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert aurait été positif pour le coronavirus.

Maintenant, la ligue – avec d’autres sports majeurs – est au point mort. La NBA a annoncé qu’elle utiliserait cette accalmie pour déterminer la prochaine ligne de conduite pour le reste de la saison.

Pour Steve Kerr et les Warriors, ils étaient de toute façon en pleine campagne 2019-2020. En fait, avant la suspension, ils étaient la seule équipe de la ligue qui a été éliminée des éliminatoires.

Certes, les Warriors attendaient avec impatience un été critique alors qu’ils se préparent pour une campagne de rachat en 2020-2021. Cependant, cette pandémie mondiale est plus importante que le basket-ball en ce moment. La santé des joueurs et des fans est non. 1 priorité pour toute la ligue.