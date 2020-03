Steve Kerr s’accorde sur Tom Brady laissant les Patriots pour les Bucs

Au cours des cinq dernières années, la plupart des interviews radiophoniques de Steve Kerr sur les sports pendant la dernière partie de la saison NBA se composent de deux sujets: les Golden State Warriors et leur position en séries éliminatoires. En 2020, les choses sont un peu différentes.

Avec 17 matchs à disputer, la NBA a suspendu la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Sans basket-ball et presque tous les sports en attente à cause de COVID-19, Kerr a récemment été interrogé sur Tom Brady.

Après avoir remporté une multitude de Super Bowls avec les New England Patriots, le quart-arrière de 42 ans part pour la Floride. Brady a signé un contrat d’agent libre de deux ans avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Le 95.7 The Game à San Francisco avec Damon Bruce, Matt Kolsky et Ray Ratto, Kerr a pesé sur la décision de Brady de quitter la ville où il a passé 20 saisons.

Via 95.7 The Game:

Eh bien, cela me rappelle Joe Montana. Histoire similaire quand Joe est allé à Kansas City et un peu de Michael Jordan avec les Wizards, je veux dire quand un gars aime jouer comme Brady comme Jordan l’a fait – Montana. Tous ces gars étaient des concurrents. Ils aimaient tellement le sport qu’ils pratiquaient qu’ils ne voulaient pas arrêter. Il est presque inévitable que vous finissiez par jouer à un autre endroit. Et c’est comme ça. Ça va être vraiment bizarre, non? Le voir dans un uniforme différent.

Avant la fin du sujet de la NFL, Kerr a qualifié les uniformes de crème glacée des Buccaneers de «incroyables». L’entraîneur de Golden State a déclaré qu’il était “à 100%” à Tampa Bay pour ramener leur look de retour avec le natif de San Mateo sous le centre.

