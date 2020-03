Steve Kerr sur 8 titres consécutifs si Michael Jordan n’a jamais pris sa retraite

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a récemment parlé de son passage pour les Chicago Bulls aux côtés du grand Michael Jordan. Bien que certains croient que les Bulls auraient pu remporter huit titres consécutifs si Jordan n’avait pas décidé de prendre une pause de deux ans, Kerr a déclaré qu’il ne pensait tout simplement pas que cela était possible.

“Parfois, les gens me disent:” Si Michael était resté, vous auriez gagné huit fois de suite. “C’est la chose la plus ridicule que j’aie jamais entendue. Les gens ne savent pas à quel point il est émotionnellement épuisant pour une équipe de continuer à gagner », a déclaré Kerr, via David Aldridge et Michael Lee de The Athletic.

Kerr a ensuite développé son argument, soulignant qu’après la victoire des Bulls, leur premier Jordan à trois tours a été complètement détruit.

“Pour moi, la raison pour laquelle nous avons gagné les deuxièmes était parce qu’il s’est enfui et a rechargé ses batteries”, a déclaré Kerr. «Il en avait désespérément besoin. Et c’est pourquoi il est parti. Il était juste épuisé. Il y avait toutes ces théories: David Stern lui a-t-il dit que vous ne pouviez pas jouer? Comme, oui, ce serait très intelligent – le plus grand joueur de tous les temps et nous allons le punir pour avoir joué ou quoi? De quoi parle-t-on même? C’est stupide. Toutes ces théories du complot étaient stupides. En bout de ligne, il était frit. Vivre beaucoup avec la mort de son père. S’échapper pendant deux ans, recharger ses batteries et le préparer pour les trois prochaines. »

Dans l’ensemble, les Bulls ont remporté six titres avec Jordan à la barre, et Kerr ne faisait partie que du premier triplé. Il s’était déjà séparé de Chicago lorsque Jordan a fait son retour, mais pour mémoire, Kerr a remporté deux autres titres avec les San Antonio Spurs.