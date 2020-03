Steve Kerr sur le jeu du «plus haut niveau» qu’il ait jamais vu

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a remporté des championnats en tant que joueur et entraîneur. Si vous voulez demander à quelqu’un de gagner au basket-ball, il sera une source fiable car il a côtoyé certains des meilleurs joueurs que le jeu ait jamais vus.

Bien qu’il ait vu beaucoup de bon basket-ball au cours de sa vie, il pense que rien ne peut encore battre le niveau de basket-ball que ses Warriors ont joué contre les Cavaliers de Cleveland lors des finales de la NBA 2017. Celui qui a attiré son attention, en particulier, était le match 2 de cette série.

Comme l’a noté Wes Goldberg de The Mercury News, Kerr affirme qu’il n’a pas vu de basket-ball de ce calibre depuis lors.

«Je pense que c’était le plus haut niveau de basket-ball que j’aie jamais vu dans ma vie. Je pensais juste que c’était la meilleure équipe de Cleveland des quatre années que nous avions affrontées. Je pensais qu’ils étaient beaucoup mieux cette année que l’année précédente quand ils nous ont battus en sept. De toute évidence, nous étions beaucoup mieux aussi, en ajoutant Kevin Durant au mélange et en étant en pleine santé et motivé et prêt à partir. Le niveau de jeu était donc tout simplement stupéfiant. Particulièrement à la fin de l’offensive », a déclaré Steve Kerr /

«Vous savez, c’était, pour moi, quand tout s’est en quelque sorte tourné vers la tête en termes de direction du jeu du point de vue de l’espacement et du point de vue sans position. Nous sommes arrivés à un point dans cette série où LeBron jouait essentiellement les cinq – jouant comme un centre de points, et il est le plus grand gars sur le sol pour eux. Et ils avaient quatre tireurs autour de lui, et il allait juste pénétrer et ils avaient un si grand espacement que vous deviez honorer tout le monde, et il pouvait juste aller droit au bord.

«C’était donc terrifiant d’essayer de les défendre. C’était terrifiant pour eux d’essayer de nous défendre aussi. »

Cette série était définitivement à retenir. Les deux équipes ont fait de leur mieux, mais les Warriors ont fini par l’emporter sur LeBron James et les Cavaliers.

En plus de cela, Kerr a également qualifié l’équipe des Dubs 2017 de meilleure équipe qu’il a entraînée. Non seulement l’équipe des Warriors a-t-elle une expérience de championnat, mais elle a également ajouté un joueur parmi les 3 premiers à Kevin Durant au cours de la saison estivale.

Certains peuvent être en désaccord avec l’opinion de Kerr – d’autant plus qu’elle fait suite à un retour historique de LeBron et des Cavs lors de la finale de 2016 – mais il est difficile de s’opposer à un homme qui a joué avec Michael Jordan à Chicago.