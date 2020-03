Steve Kerr sur le quart de 37 points de Klay Thompson

Alors que la star de Golden State Warriors Stephen Curry est largement considérée comme le meilleur tireur à avoir jamais foulé le terrain de basket, son coéquipier, Klay Thompson, est considéré par certains comme encore plus dangereux quand il le ressent.

Exemple concret: en janvier 2015, Thompson a récolté 37 points au troisième trimestre lors d’une victoire de 126-101 contre les Kings de Sacramento. Au cours de l’attaque, Thompson est passé 13 sur 13 du sol et a fait ses neuf tentatives de trois points.

Il reste l’un des tronçons les plus dominants de l’histoire de la NBA, et l’entraîneur-chef des Warriors Steve Kerr ne peut toujours pas s’en remettre:

“Cela reste l’expérience la plus incroyable que j’ai eue au cours de mes six années de coaching en termes de connexion entre le joueur et les fans et ce qui se passait sur le terrain”, a déclaré Kerr, selon Wes Goldberg de The San Jose Mercury News. . “Je ne plaisante pas. J’espère que cela ne ressemble pas à une hyperbole, mais c’était comme une expérience religieuse. “

Cette saison a marqué le début de la dynastie de Golden State, qui a remporté le championnat en juin et a disputé cinq matches de finale consécutive entre 2015 et 2019 au total, remportant trois titres.

Cependant, en dépit de toutes les distinctions des Dubs au cours de cette demi-décennie de succès historique, c’est la nuit de Thompson dans un jeu de saison régulière autrement dénué de sens que Kerr se souvient le plus:

“C’était tellement incroyable de voir un joueur au sommet de son art mais aussi de le faire devant 20 000 fans qui venaient de vivre avec lui et qui le souhaitaient presque, ainsi que ses coéquipiers”, a ajouté Kerr. “Celui-ci se démarque pour moi au-dessus de chaque expérience que j’ai jamais ressentie en tant qu’entraîneur et en tant que joueur. Je n’ai jamais, jamais fait partie de quelque chose comme ça. “

Nous verrons si Thompson, qui se remet actuellement d’une ACL déchirée, peut évoquer ces mêmes sentiments la saison prochaine lorsqu’il reviendra sur le terrain.