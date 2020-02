Steve Kerr sur le snub All-Star Game de Devin Booker: «J’ai voté pour lui»

Pour la première fois depuis des années, les Golden State Warriors n’ont pas de membre de leur équipe participant au NBA All-Star Game. Alors que l’édition 2019-20 des Warriors ne peut pas avoir un joueur en compétition à un niveau All-Star, les Phoenix Suns ont un argument différent.

Rejoindre les Warriors à l’extérieur du week-end des étoiles est le gardien de tir des Suns, Devin Booker. Le produit Kentucky Wildcat est en moyenne de 26,4 points, 6,3 passes décisives et 4,2 rebonds par match. Booker tire un record de carrière de 49,9% sur le terrain, ajoutant 36,2% au-delà de l’arc.

Booker a été une pièce maîtresse de l’amélioration constante des Suns, les menant à 21 victoires avant la pause des étoiles. Au cours des quatre dernières saisons, Phoenix a totalisé respectivement 19, 21, 24 et 23 matchs par saison. Mais la saison 2019-2020 efficace de Booker n’a pas suffi à lui faire un clin d’œil au match des étoiles 2020 à Chicago.

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a plaidé pour faire entrer Booker dans le jeu et a été déçu lorsque le garde de tir n’a pas reçu d’offre de la Conférence de l’Ouest. Avant que Golden State ne s’informe contre Booker et les Suns, Kerr a déclaré aux journalistes de Phoenix qu’il avait voté pour Booker dans la course All-Star, déclarant:

Je suis d’accord avec eux sur la partie All-Star. J’ai voté pour lui, et je ne dis pas simplement cela parce que nous jouons contre eux ce soir. Je ne dis pas ça pour le beurrer. Je pense qu’il a eu une année All-Star. Je pense qu’il a été fantastique – l’efficacité, l’amélioration globale des Suns. Je pense qu’il y a joué un rôle énorme, et j’ai été déçu pour lui. Je ne le connais pas, mais juste en le regardant, c’est un joueur All-Star. Cela arrive cependant chaque année. Vous excluez quelques gars, et vous pensez: «Eh bien, ils le méritaient», puis vous regardez l’équipe et vous dites: «Tout le monde dans l’équipe le méritait à peu près aussi.» Donc, ce n’est jamais une équation mathématique facile .

Bien que Kerr soit un fan du jeu de Booker, ce sera le dernier défi de Golden State avant la pause des étoiles pour le ralentir. Damion Lee, Jordan Poole et Ky Bowman seront chargés de contenir Booker lors de sa tournée de vengeance All-Star.

Un arrêt rapide à Phoenix sera la dernière chance des Warriors de mettre fin à leur séquence de trois défaites en cours avant le week-end des étoiles.

