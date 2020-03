Steve Kerr veut Dragan Bender pour encore 10 jours avec les Warriors

Par: Tommy Call III |

Pendant le dernier tronçon de la saison, les Golden State Warriors utilisent la fin de banque de leur liste pour expérimenter avec des joueurs avec des contrats de 10 jours. Avec 20 matchs restants, Golden State a déjà circulé à travers cinq joueurs différents sur des offres de 10 jours.

Le joueur le plus en vue à venir à Golden State avec un contrat de 10 jours est le choix de loterie de 2016, Dragan Bender. L’ancien quatrième choix au repêchage des Phoenix Suns a été annulé en tant que membre des Milwaukee Bucks au cours de la saison 2019-2020, ce qui l’a conduit aux Warriors.

En six matchs avec Golden State, le grand joueur de 22 ans a récolté 7,5 points et 6,3 rebonds en moyenne en 23,3 minutes par match. Bender a commencé trois matchs au cours de son passage avec les Warriors, mais a eu du mal à montrer son tir à longue distance. Le Croate a tiré 29,2% à partir de 3 points sur 24 tentatives en six matchs.

Bien que son temps à Golden State ait été de long en large, Bender a enregistré sa meilleure performance dans le dernier match de son contrat de 10 jours. Le centre a marqué 14 points sur un tir de 5 sur 9 avec deux marques venant d’au-delà de l’arc. Bender a ajouté cinq rebonds et deux passes décisives lors de la victoire de Golden State contre les Nuggets de Denver.

Steve Kerr a parlé aux journalistes de Denver de l’avenir de Bender avec l’équipe. L’entraîneur de Golden State a déclaré qu’il voulait garder Bender pendant encore 10 jours si possible.

Via Anthony Slater de The Athletic:

J’aime vraiment Dragan; Je pense qu’il a beaucoup de potentiel. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. J’adorerais lui donner 10 jours supplémentaires si c’est possible. Nous allons comprendre cela comme une organisation à l’avenir. Il a beaucoup de potentiel, évidemment – le quatrième choix du repêchage, il y a une raison à cela. Je pense qu’il a montré au cours des 10 jours que si vous lui donnez un peu de confiance, vous lui donnez une chance de jouer et il peut gagner en confiance, il peut faire beaucoup de bonnes choses là-bas. Il nous a aidés à gagner deux matchs en une saison alors que nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs. Il nous a aidés à remporter deux des trois derniers matchs et a fait un excellent travail. Il se bat; il est en compétition. Je l’aime beaucoup – je pense qu’il a un avenir en championnat.

Avec des blessures sur la zone avant de Golden State à Draymond Green, Kevon Looney et Alen Smailagic, les Warriors ont besoin d’une présence comme Bender. Les Warriors n’auront qu’un jour de congé avec le contrat de Bender expiré avant que les Raptors de Toronto ne viennent à San Francisco jeudi soir.

