Steve Kerr voit une amélioration de Draymond Green et D’Angelo Russell

Le facteur commun en ce qui concerne le record des Golden State Warriors assis au bas de la Conférence de Westen est les blessures de Stephen Curry et Klay Thompson. Sans les «Splash Brothers», le reste de Golden State est en mode évaluation.

Un gros point d’interrogation pour la saison 2019-2020 a entouré deux anciens All-Stars de la NBA – comment Draymond Green et D’Angelo Russell travailleront-ils ensemble? Chacun a subi des blessures tenaces, mais Steve Kerr est heureux de la façon dont ils se sont améliorés ensemble en tant que principaux maîtres-balles offensifs.

Nous avons constaté une amélioration au cours des derniers jeux pour savoir où ils partagent les responsabilités de manipulation du ballon – “ D-Lo ” enlève le ballon et manipule Draymond, puis nous renversons cela – D-Lo gérera le ballon et Draymond jouer un rôle de dépistage plus traditionnel – hier soir, il a été très efficace.

Contre les Philadelphia 76ers, les Warriors avaient une chance de faire une offre contrariée sur le dos de Russell et Green. Russell a marqué 28 points, tandis que Green n’a ajouté que neuf points, mais le duo a cumulé 19 passes décisives. Green n’était qu’à un conseil et un point de pouvoir enregistrer un triple-double à Philly.

En ce qui concerne Russell, Kerr est particulièrement impressionné par la façon dont il est capable de trouver d’autres guerriers, tout en portant la charge de score.

Je pense que D’Angelo a été vraiment, vraiment bien – en préparant d’autres gars, en cherchant également à marquer, en nous offensant – en jouant à un niveau élevé.

Au cours de ses 10 derniers matchs, Russell a une moyenne de 27,6 points et 6,9 passes décisives par match. Dans la victoire des Warriors contre l’Orlando Magic, Russell a perdu 26 points, ajoutant un record de 12 passes décisives.

Pendant le reste de la saison, le développement de Green et Russell en tant que duo jouera un rôle important avant de devenir libre. Comment les deux s’intégreront en tant qu’unité à côté de Thompson et Curry donnera à Bob Myers une idée qu’il peut brancher autour du reste de l’alignement pour se remettre dans le championnat.

