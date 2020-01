Steve Nash dit que Ben Simmons est «un joueur spécial et spécial»

Ben Simmons, star des 76ers de Philadelphie, possède l’un des ensembles de compétences les plus uniques de la NBA, et pourtant, ce sur quoi il se concentre, c’est qu’il ne tire pas souvent de l’extérieur de la peinture.

Steve Nash, cependant, a mis les compétences de Simmons en perspective samedi soir après la victoire des Sixers contre les New York Knicks. Selon Noah Levick de NBC Sports Philadelphie, Simmons a déclaré aux médias qu’il avait parlé avec Nash après le match.

“Ben est un talent générationnel”, a déclaré Nash, selon Noah Levick de NBC Sports Philadelphie. «Athlète fou, peut jouer plusieurs positions en attaque et en défense. Évidemment, sa faiblesse flagrante est le tournage, mais il est tellement doué qu’il peut compenser par d’autres moyens, et il s’agit de trouver un moyen pour lui d’être à son meilleur dans ce groupe. Et c’est un défi pour ce club, comment faire pour que toutes les pièces s’assemblent? La capacité de Ben aux deux extrémités du sol est unique et c’est un joueur spécial et spécial. »

Nash louant Simmons signifie quelque chose. Avant-garde au Temple de la renommée, Nash a été double MVP au cours de ses 18 ans de carrière. Il est classé troisième de tous les temps pour les passes décisives et il a réussi 42,8% de la ligne des 3 points.

Simmons a montré au moins un peu de progrès dans son tir cette saison, car il a fait les deux premiers 3 points de sa carrière. La principale force de Simmons est son jeu de construction. Son mélange de taille, de vision et de QI de basket-ball l’aide à mettre en place des coéquipiers, et cette saison, il se classe cinquième pour les passes décisives par match.

Nash a ajouté qu’il pense que Simmons peut être efficace, même s’il continue de ne pas tirer beaucoup à distance.

“Il peut, dans le bon environnement”, a déclaré Nash, par NBC Sports Philadelphie. «S’il peut comprendre comment faire des tirs dans certaines parties du terrain, cela peut tout changer. … Il peut faire tellement de choses. Il peut changer de position quatre ou cinq fois dans un match. En soi, c’est énorme. »

Simmons étant un marqueur de peinture doué est une partie de son jeu qui ne devrait pas être négligée. Selon NBA.com, Simmons se classe premier parmi les gardes pour les post ups (4.0), et il fait la moyenne du plus de points sur les post ups pour le poste (1.5). Il se classe également huitième de la ligue pour les points dans la peinture (12,6).

Les Sixers ont une grande équipe, et avec Simmons étant un grand gardien qui ne tire pas beaucoup, l’espacement est parfois foiré. Pourtant, les Sixers peuvent utiliser Simmons dans différentes actions.

Ils ont travaillé sur l’utilisation de Simmons comme crible de plus, ce qui peut aider à créer un espacement. Simmons pourrait être dans plus d’actions en descente et mettre la pression sur les défenses.

Pour les Sixers, la recherche de moyens de maximiser les talents de Simmons sera l’une des clés de l’amélioration au début de la deuxième moitié de la saison.

