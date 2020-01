Steven Adams pèse sur le bœuf KD-Kendrick: «Ce sont deux gars qui se chamaillent»

Steven Adams semble être le genre de gars qui ne prend pas trop au sérieux.

Cela pourrait être dû à la façon dont il appelle tout le monde “compagnon” lors des entretiens ou au fait qu’il est bien documenté qu’Adams peut souvent être trouvé en train de se promener sans chaussures à Oklahoma City.

Ainsi, alors que le reste de la ligue et ceux qui la couvrent (cet écrivain inclus) ont passé collectivement leurs derniers jours à perdre la tête au sujet de la querelle sur Twitter entre les anciens coéquipiers de Thunder, Kevin Durant et Kendrick Perkins, Adams a une décision résolument différente, plus point de vue mature sur la question.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait, Adams a dit à Erik Horne de The Oklahoman que ce n’était rien de plus que “deux gars se chamaillant”.

Avez-vous eu l’occasion d’aller sur Twitter et de jeter un œil à ce que Kevin et Kendrick ont ​​fait de va-et-vient?

Adams: J’ai vu quelque chose apparaître dans le flux. Ils se chamaillaient un peu d’avant en arrière, oui?

Je dirais que c’est une bonne description.

Adams: Ah, tu sais comment c’est, mec. Ils s’ennuient tous les deux, oui? Ils ne font pas grand-chose, alors ils s’ennuient probablement, mec. Mais c’est amusant pour vous, je parie, oui? Vous vous en sortez un peu?

C’est intéressant.

Adams: Je ne dirais pas que c’est intéressant. C’est juste des chamailleries. Ce qui est intéressant, c’est le côté politique. La politique américaine. C’est intéressant. Pas seulement deux joueurs qui se chamaillent. Allons y.

Adams a été repêché par Oklahoma City en 2013, il a donc chevauché en jouant avec Perkins et Durant au cours de la saison 2013-14 et une partie de la saison 2014-15 avant que Perkins ne soit échangé au Jazz.

Jeudi soir, les choses ont éclaté sur Twitter avec ce qui a commencé comme Perkins tweetant qu’il sautait sur SportsCenter pour expliquer pourquoi Russell Westbrook était le plus grand à porter un maillot d’Oklahoma City Thunder et comment Westbrook était «M. Tonnerre”.

Perkins s’est ensuite excusé vendredi sur The Jump, juste auprès de Kevin Durant. Perkins a présenté ses excuses à Westbrook pour avoir volé son moment à son retour à Oklahoma City.

