Sunday Angles de Moore: les non-conformistes dominent dans les fusillades

Angles pour les matchs du dimanche en fonction des matchs et des tendances…

Mavericks at Wolves

Propagation: Mavericks -7,5

Plus / Moins: 244,5

Heure: 15 h 30 ET

L’ANGLE: Les Mavericks sont d’élite en fusillades

Construisons un cadre, ici. Les Mavericks et les Wolves sont tous deux des équipes défensives pourries. Dallas est 18e sur la défensive, les Wolves 20e. C’est pourquoi le total est si élevé, à 244,5. Il s’agit du 21e match de la saison avec un total de plus de 240, le plus grand nombre de toutes les saisons de notre base de données depuis 2003.

Maintenant, le dessous de ces matchs est de 13-8, parce que, bien, il est difficile de toucher ce type de chiffre des deux côtés. Mais je ne peux raisonnablement pas vous dire de prendre le dessous, ici. Les Timberwolves, par exemple, sont morts en dernier, 30e dans la NBA en notation défensive depuis que leur échéance commerciale a changé, envoyant Robert Covington, Gorgui Dieng et, je suppose, Andrew Wiggins. Ils abandonnent 119. Je ne peux raisonnablement pas soutenir le dessous.

Cependant, voici ce que nous savons: ce sera une fusillade. Et Dallas est super dans ces matchs contre l’écart. Dallas n’a pas totalisé plus de 240 cette saison. Mais dans les jeux où le total est supérieur à 230, ils sont de 9-3 contre l’écart. Dallas est de +2,2 en ATS +/- par rapport aux équipes avec une note défensive parmi les dix derniers cette saison par Cleaning The Glass, avec un différentiel de 7,9 points.