Suns ’Booker marque 70 défaites contre les Celtics de Boston

Ce jour-là, les fans des Boston Celtics ont pu voir le gardien des Phoenix Suns Devin Booker jouer un match de 70 points tandis que son équipe a perdu 130-120 contre Boston.

Le gardien de 20 ans a rejoint un groupe d’élite de joueurs qui ont marqué au moins 70 points dans le match, dont Elvin Hayes, Wilt Chamberlain, David Thompson, David Robinson et Kobe Bryant.

Il ne suffisait pas pour le produit Kentucky d’avoir une nuit historique pour ses Suns – les Celtics ont réussi à résister à l’éruption offensive de Booker, le plus de points jamais marqués par un joueur à Boston.

“Cela ne se produit pas très souvent, en particulier contre une très bonne équipe défensive comme les Celtics de Boston”, a déclaré Booker à l’époque (via l’Associated Press). «C’est une zone. C’est un peu difficile à expliquer. Je suis déjà allé dans ces zones, mais jamais dans cette mesure. “

Les Celtics ont gagné avec ce qui serait normalement un énorme match d’Isaiah Thomas, qui a récolté 34 points et 7 passes, et 15, 10 rebonds et 6 passes de l’attaquant Al Horford.

L’attaquant Jae Crowder a également ajouté 13 points et 10 planches, et l’aile Gerald Green a ajouté 15 points sur le banc.

Aujourd’hui est également l’anniversaire d’une victoire de 113-99 contre les Denver Nuggets en 2010 alors qu’un Boston aux prises avec des blessures a obtenu une place en séries éliminatoires avec la victoire.

L’équipe était menée par 27 points et 7 planches de Paul Pierce, 20 points, 10 rebonds et 5 passes décisives de Kevin Garnett, et 11 points, 11 rebonds et 15 passes décisives du meneur Rajon Rondo.

À cette date, l’ancien centre des Celtics Earl Williams est né à Levittown en Pennsylvanie en 1951.

Williams jouerait au niveau de la NCAA avec les Rams de Winston-Salem State, une école de Division II, et était le 49e choix au total du repêchage de 1974 de la NBA pour les Phoenix Suns.

Il signait les Celtics après des passages avec les Pistons de Détroit, puis les Nets de New York et l’équipe suédoise Alvik Basket Klub, et avait en moyenne 6,1 points et 5,3 rebonds par match dans sa seule saison avec Boston.

C’est aussi l’anniversaire du tireur Bart Kofoed, né ce jour-là au Nebraska en 1964.

Le natif d’Omaha a été repêché de l’Université du Nebraska à Kearney 107e au total lors du repêchage de 1987 de la NBA (il comptait beaucoup plus de rondes) par l’Utah Jazz.

Kofoed n’a disputé que sept matchs en une saison avec les Celtics en 1992, au cours desquels il a récolté en moyenne 2,4 points et 1,4 passes décisives par match à titre de réserve.

.