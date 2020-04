Suns vs. Duel Clippers en demi-finale du tournoi des joueurs NBA 2K

Les demi-finales de Tournoi des joueurs NBA 2K joué ce samedi sont en proie à des joueurs des Phoenix Suns et Los Angeles Clippers. À savoir Devin Booker et Montrezl Harrell d’une part et Deandre Ayton et Patrick Beverley d’autre part. Les vainqueurs des deux duels joueront la grande finale du tournoi qui sera retransmise en direct sur ESPN.

Booker a battu Rui Hachimura 71-55 et Harrell a fait de même contre Derrick Jones Jr. 71-66. Ayton a battu Trae Young dans un duel passionnant qui s’est terminé 73-66 et Beverley a battu Andre Drummond (69-62).

– @ NBA2K Players Tournament –

A FIRED UP @ patbev21 après avoir ramassé le quart de finale W! # NBA2KTourney pic.twitter.com/x8KkBfN1cp

– NBA (@NBA) 10 avril 2020

.