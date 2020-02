Super Bowl 2020: Voici les records notables des Chiefs-49ers à égalité ou battus

Le Super Bowl 54 du Hard Rock Stadium de Miami était un thriller absolu. Les Chiefs de Kansas City sont entrés dans le quatrième quart derrière les 49ers de San Francisco 20-10, mais Patrick Mahomes et les Chiefs ont marqué 21 points sans réponse pour gagner 31-20.

Sans surprise, un certain nombre de records du Super Bowl ont été battus ou à égalité dimanche soir. NFL Research a dressé une liste, tandis que voici une autre du Elias Sports Bureau:

Il y a quelques disques qui se démarquent vraiment:

L’un des records les plus importants battus est celui de Mahomes, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à remporter à la fois le Super Bowl MVP et le NFL MVP Award. À 24 ans, il a un bel avenir devant lui.

Le demi offensif des chefs Damien Williams, qui a également présenté de solides arguments pour remporter le prix MVP du Super Bowl, a marqué deux touchés au quatrième trimestre, ce qui a égalé un record du Super Bowl. Son premier touché a donné aux Chiefs une avance de 24-20, la première avance de Kansas City depuis le premier trimestre.

L’autre record que les Chiefs ont battu à Miami raconte toute l’histoire des trois derniers matchs de Kansas City. Le retour des Chiefs contre les 49ers en fait la première équipe de l’histoire de la NFL à gagner trois fois après avoir perdu 10 points ou plus en séries éliminatoires. Auparavant, les Chiefs avaient surmonté un déficit de 24-0 lors de la ronde de division contre les Texans de Houston, et avaient une fiche de 17-7 en championnat de l’AFC contre les Titans du Tennessee, avant leurs 21 points au quatrième trimestre dimanche.

Il n’y a jamais eu de botté de dégagement retourné pour un touché dans un Super Bowl, mais curieusement, dimanche soir, il a égalé un record du Super Bowl de zéro yard de retour de botté de dégagement. En fait, c’est arrivé 10 autres fois!

Le match n’a pas abouti en faveur de San Francisco, mais le receveur recrue des 49ers, Deebo Samuel, a passé une sacrée soirée. Ses 53 verges au sol ont établi le record du plus grand nombre de verges au sol par un large receveur dans un Super Bowl, battant le record de Percy Harvin de 45 qu’il a établi dans le Super Bowl XLVIII.

Le Super Bowl 54 a présenté deux équipes incroyablement talentueuses, et le match a été à la hauteur du battage médiatique. Maintenant, cela continuera aussi dans les livres de records.