Super Bowl 54: Pourquoi les Chiefs peuvent gagner et pourquoi les 49ers peuvent

Wow, les amis. Je suis émotif. C’est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon frère, Mitchell Schwartz, est le tacle de départ idéal pour les Chiefs de Kansas City. Et il est maintenant dans le Super Bowl. Comme c’est cool. Je suis tellement content pour lui et pour son équipe.

Les Chiefs s’affrontent contre une équipe très complète des 49ers de San Francisco. Ils sont une bête. Il s’agit d’un concours passionnant que chacune des équipes peut gagner, comme en témoigne la première ligne, qui a commencé avec les Chiefs en tant que favori de 1,5 point.

En bref, voyons pourquoi chaque équipe va gagner.

Pourquoi les chefs peuvent gagner: ils ont le meilleur joueur de la planète

Le quart-arrière Patrick Mahomes vient de vivre un merveilleux match contre les Titans, avec 23 sur 35 pour 294 verges et trois touchés, ainsi qu’un sommet de 53 verges au sol et un autre touché. Mahomes a vu le terrain depuis le début, et les Titans ont tenté de jouer une tonne de couverture de zone et d’en laisser tomber huit quand ils le pouvaient. Ils ont même mis un espion sur Mahomes, et cela ne l’a guère affecté.

Lorsque personne n’était initialement ouvert, il sortait de la poche, évitait l’espion et trouvait quelqu’un sur le terrain (il a également subi plusieurs baisses tout au long du jeu). Quand personne n’était ouvert, il utilisait ses jambes pour faire des yards.

Le plus grand moment du match s’est produit avant la fin de la première mi-temps. Les Chiefs ont marqué pour réduire l’avance des Titans à 17-14. Les Titans ont récupéré le ballon avec environ quatre minutes au deuxième quart et ont eu besoin d’un entraînement avant la mi-temps pour prolonger leur avance, car les Chiefs avaient le ballon hors de la mi-temps. Les Titans sont allés à trois et-out, mais ils avaient un bon botté de dégagement et il semblait qu’ils avaient peut-être gagné le disque.

Mais non, Mahomes a conduit les Chiefs sur le terrain et a ensuite fait le jeu.

Juste arraché l’âme des Titans avant la fin de la mi-temps pour mettre les Chiefs pour de bon.

Ce sont les pièces qui le rendent spécial. Il est si grand dans les moments où son équipe a besoin de lui. Mahomes est maintenant 3-1 en matchs éliminatoires avec 11 touchés réussis, deux touchés précipités et aucun roulement. L’offensive de Kansas City a beaucoup trop d’armes pour s’arrêter quand Mahomes a affaire. Il serait la raison pour laquelle les Chiefs remportent le Super Bowl.

Pourquoi les 49ers peuvent gagner: leur ruée vers les passes est dangereuse

Les 49ers sont l’équipe la plus complète. Nous pouvons parler de leur attaque, qui a encore été impressionnante contre les Packers. Jimmy Garoppolo n’a tenté que huit passes (lol), mais les Niners se sont précipités sur 285 verges et ont mis ce match de côté tôt. Leur attaque sera précieuse dans le Super Bowl, et l’entraîneur Kyle Shanahan exercera sa magie habituelle.

Mais, les Niners gagneront ce match pour une autre raison. Cette raison est leur ruée vers les passes, qui DOIT être une élite contre les chefs. Au début du match des Chiefs-Titans, les Titans ont pu mettre la pression au milieu, ce qui a mis Mahomes mal à l’aise. Les Niners en auront besoin. Et ils ont les joueurs pour le faire, avec une ligne défensive qui compte cinq anciens choix de premier tour (Nick Bosa, DeForest Buckner, Arik Armstead, Solomon Thomas et Dee Ford). La défense de San Francisco a obtenu neuf sacs grâce à deux matchs éliminatoires.

Dans le Super Bowl, ils auront des matchs favorables, surtout à l’intérieur. Les faiblesses des Chiefs sur leur OL, qui était exceptionnelle dimanche, sont à l’intérieur et les Niners ont Armstead et Buckner qui peuvent créer des problèmes lorsqu’ils se retrouvent avec des affrontements en tête-à-tête.

Les 49ers devront créer des pressions pour arrêter l’offensive des Chiefs. Je ne pense pas que leur défense contre la passe puisse tenir s’ils ne réussissent pas.

Le grand match sera là dans deux semaines. Je serai dans les tribunes et je ne peux pas attendre que tout commence.