Sur COVID-19 et le retour incertain de la NBA – The Athletic

«À quoi ça ressemble d’être Garrett Temple vivant dans la région de New York en ce moment, où les cas COVID-19 atteignent un rythme effrayant et les jours de signature d’autographes pour les jeunes fans des Brooklyn Nets lorsque vous sortez les poubelles sont temporairement plus de?”

“Quand pourrions-nous revoir la basket de la NBA, et cette campagne 2019-2020 sera-t-elle sauvée?”

“Que faudrait-il pour que les joueurs se sentent en sécurité au retour, et ces premiers matchs impliqueront-ils les fans?”

“Quelle est la vérité sur les chèques de paie des joueurs et la question de combien d’argent ils pourraient manquer si la situation ne s’améliore pas rapidement?”

“Les rumeurs sont-elles vraies que les séries éliminatoires pourraient avoir lieu dans un endroit neutre, peut-être quelque part comme Las Vegas, plutôt que dans les arènes de la NBA?”

“Comment était-ce d’apprendre que vos coéquipiers, dont Kevin Durant, avaient été testés positifs?”

“Quelle a été votre réaction à la fin inattendue de la carrière de Kenny Atkinson en tant que Nets …

