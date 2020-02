Sur Lakers-Celtics II avec E. Garcia Gunderson de LeBron Wire

Les Boston Celtics affrontent leur rival séculaire Los Angeles Lakers pour un match revanche de la victoire à domicile de Boston lors de la première des deux rencontres de la saison pour les antagonistes légendaires.

Les Celtics, bien sûr, ont remporté le premier match, mais ce n’est pas souvent Boston qui balaie la saison régulière, même ces dernières années.

Un certain nombre de choses ont brisé la voie des Celtics fin janvier, mais l’équipe a également bâti sur ce succès, passant 11-2 depuis au cours de l’un des tronçons les plus difficiles de sa saison et créant un curriculum vitae légitime en conséquence.

Les Lakers, cependant, se sont assez bien rétablis après la défaite, et sont passés à 10-2 pour un record presque identique sur la même période.

Les deux équipes partagent une défaite face aux Rockets de poche «new-look» de Houston depuis leur dernière rencontre, et bien que la liste de matchs des Celtics ait pu être plus difficile, LA a un Anthony Davis plus sain et un terrain à domicile dans son coin ce tour de table .

Que faut-il attendre de ces deux titans qui s’affrontent encore une fois? Pour savoir ce qui s’est passé depuis, nous avons contacté le directeur de la rédaction de notre site frère, LeBron Wire, E. Garcia Gunderson, pour le savoir.

Alors, que devons-nous savoir sur le Lake Show puisque Boston a respecté leur nom avec la victoire? Nous savons qu’ils ont ajouté de l’aide via le marché du rachat, mais cela fera-t-il une différence?

Les Lakers ont fait de petits changements à la périphérie au cours du week-end, bien qu’ils ne soient pas encore officiels, ils ont un impact sur ce à quoi ressembleront les Lakers au-delà du match de dimanche contre les Celtics.

Vendredi, la nouvelle a annoncé que les Lakers renonceraient au centre blessé DeMarcus Cousins, qui a déchiré son LCA en août, afin de faire de la place à l’attaquant récemment annulé Markieff Morris, que les fans des Celtics connaîtront bien de leurs combats en séries éliminatoires contre les Wizards.

Morris sera-t-il un facteur de différence pour L.A.? Et quel genre de rôle pensez-vous qu’il aura avec sa nouvelle équipe?

Il reste à voir combien Morris aidera les Lakers, mais le fait qu’il soit en bonne santé signifie qu’il peut ajouter plus de valeur sur le terrain que Cousins.

Le calcul, selon au moins un rapport, est que Morris peut jouer davantage en tant qu’attaquant de puissance tout en laissant Kyle Kuzma obtenir plus de minutes au petit point avant. Kuzma joue un sommet en carrière de 91% de ses minutes à l’attaquant de puissance cette saison selon Cleaning The Glass, mais il reste à savoir quelle est sa meilleure position.

Alors que certains suggèrent que Kuzma est une véritable aile, les Lakers ont généralement mieux performé lorsqu’il joue au 4, selon Cleaning The Glass. Jusqu’à présent cette saison, les 5% de temps qu’il a vus sur un petit attaquant ont été mauvais.

Cependant, cela ne veut pas dire que Kuzma ne peut pas s’améliorer dans ce rôle. Ils auront certainement besoin de lui pour être un marqueur plus régulier dans les séries éliminatoires, qu’il joue au 3 ou au 4.

Que devra-t-il se passer pour que les Lakers prennent leur revanche?

Pour que les Lakers gagnent ce match, ils ont simplement besoin d’un meilleur jeu de la part de leurs stars. Anthony Davis n’a pris que sept tirs lors du premier match et beaucoup de mérite devrait être accordé à l’excellente défense des Celtics. C’était aussi le match après que LeBron est allé voir le match de son fils à Springfield avant de reprendre le trajet de 90 minutes à Boston, ce qui, selon lui, a gâché sa routine.

Bien que les Lakers soient au milieu des changements, je m’attends à ce qu’ils livrent une performance beaucoup plus forte dimanche après-midi que celle qu’ils ont rendue en janvier.

Boston se retrouvera sans le meneur des All-Star Kemba Walker, qui a récemment dû se faire mal au genou après un gonflement post-All-Star Game.

Le centre de réserve Robert Williams III ratera le match à coup sûr, car il est en train de réhabiliter une ecchymose osseuse dans la hanche gauche, bien qu’il s’approche d’un retour vers le premier mars.

Les Lakers sont presque entièrement en bonne santé, avec seulement Davis parmi les joueurs inscrits avec une blessure, une contusion à la jambe qui ne l’empêchera pas de jouer dimanche.

Bien qu’il soit très possible que les Celtics volent une victoire à Los Angeles le 23 février, ils auront du pain sur la planche avec Walker pour se reposer.

Attendez-vous à un match serré avec une sensation en séries éliminatoires, peu importe la façon dont le score final se déroule – et pour les fans de la rivalité elle-même, assurez-vous de ne pas manquer l’inclinaison; c’est la dernière de la saison pour les deux équipes de peur de se rencontrer en finale NBA 2020.

.