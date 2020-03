Sur le Kenny Atkinson s’est séparé et quelle est la prochaine étape pour les Nets – The Athletic

BOSTON – Écoutez, c’était un week-end bizarre.

Du coronavirus qui se profile à l’arrière-plan lors d’une conférence où personne ne se serrait la main (merci à Mark McGwire et Jose Canseco, vous étiez tous en avance sur votre temps), aux joueurs demandant aux membres des médias s’ils joueraient bientôt dans des arènes vides , au fait que c’était vraiment agréable à Boston et non glacial, c’était un peu différent.

Donc, dans cette veine, ce n’était peut-être pas si étrange que Brooklyn ait décidé de doubler le samedi bizarre en remplaçant l’entraîneur-chef Kenny Atkinson… un jour après avoir écrasé les Spurs par 19. C’est le genre de chose que font les Knicks, pas le Filets. (Dans une normalité rassurante, les Knicks ont passé le week-end à discuter ouvertement de la façon dont un joueur qui aura 35 ans en mai pourrait être la pierre angulaire de leur reconstruction.)

Oui, le licenciement d’Atkinson était étrange en surface, et le timing était encore plus étrange. Mais il y avait une logique à cela, si vous regardez assez profondément.

