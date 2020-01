Sur l’effondrement de Harden, la gestion de la charge de Westbrook et au-delà

L’épisode de vendredi du podcast Locked on Rockets avec l’animateur Jackson Gatlin et l’analyste Ben DuBose décompose les derniers développements entourant l’équipe soudainement froide de Houston.

Alors que les Rockets (26-14) ont perdu trois des quatre affrontements à domicile samedi contre les Lakers de Los Angeles (33-8), le spectacle de vendredi examine ce qui ne va pas pour l’équipe au cours des 10 derniers jours et les stratégies potentielles de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni pour le réparer.

Les sujets commencent par l’effondrement de James Harden, qui a affiché des totaux de points alors bas dans la saison dans deux des trois défaites récentes et a souvent lutté défensivement; décisions sur la gestion de la charge de Russell Westbrook et d’autres fusées; et quand s’inquiéter du tir à froid de joueurs comme Danuel House Jr. et P.J. Tucker.

Les autres sujets abordés comprennent une évaluation de Westbrook par rapport à l’ancien meneur Chris Paul à mi-parcours de la saison 2019-2020; jusqu’où GM Daryl Morey devrait aller pour acquérir Robert Covington, un objectif commercial supposé; et le calendrier difficile à l’horizon.

