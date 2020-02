Sur les nombreuses joies des animaux sportifs

On m’a récemment envoyé un lien vers un article sur Fiona, qui est un hippopotame. Fiona, qui a été dans le domaine des pronostics sportifs depuis un certain temps, a choisi les Chiefs de Kansas City pour battre les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl 54. Elle fait connaître son choix en vomissant sur le logo de l’équipe qui, selon elle, va gagner. Ou croit ne gagne pas. Je soupçonne que personne n’a pu lui demander:

Fiona se dresse / vomit sur une grande tradition d’animaux prédictifs, faite de célébrités mineures par la puissance des médias sociaux. Paul the Psychic Octopus, célèbre pour ses prédictions de football, a été remplacé par des générations de céphalopodes clairvoyants. Chez SB Nation, la recherche de choix d’experts inclura non seulement les opinions humaines, mais celles de chiens pratiques (il n’est pas clair s’il s’agit d’une sorte de méta-commentaire auto-abaissant de la part de ces experts et, franchement, j’ai peur de demander).

En plus des animaux domestiques de Paul et SB Nation, une recherche d’animaux prédictifs du sport révèle une perruche, un cochon miniature, un kangourou, plusieurs requins, une chèvre, un panda, un éléphant et des chiens et des chats au-delà de la mort. Les gens aiment ces histoires. J’adore ces histoires. Pourquoi?

La réponse parcimonieuse est que le chevauchement sur le diagramme de Venn entre les personnes qui aiment le sport et les personnes qui aiment les vidéos d’animaux loufoques est assez important. Il faudrait en effet à un internaute au cœur dur pour se moquer de Mystic Marcus le cochon, par exemple. Les vidéos d’animaux mignons sont super. Des vidéos d’animaux mignons qui prétendent être pertinents pour mes autres intérêts? Encore mieux.

Mais je me demande s’il n’y a rien de plus. Après tout, l’utilisation des animaux pour prédire l’avenir n’a pas commencé avec Paul et le Oberhausen Sea Life Centre. Les animaux peuvent voir et entendre des choses que les gens ne peuvent pas, un fait qui est connu pour presque toute l’histoire humaine, et ce n’est pas une surprise qui a inspiré, par exemple, les Oracle Bones of Shang dans la Chine ancienne.

L’inspection des entrailles animales pour leurs qualités prédictives plutôt que purement tactiles est également ancienne. La haruspicy, pratiquée notamment par les Romains, était la méthode utilisée pour avertir Jules César des Ides de mars. Certes, toute compréhension de l’humeur politique de Rome à l’époque l’aurait également fait, mais il faut être impressionné par le foie d’un mouton qui reprend ce genre de commentaire.

Les Romains n’ont pas seulement utilisé des animaux morts pour prédire l’avenir non plus. Ils étaient également maîtres de l’augure, qui lisaient des présages dans les vols d’oiseaux. Romulus lui-même l’a utilisé pour déterminer où la ville devait être fondée, recevant de meilleures nouvelles de ses observations sur la colline du Palatinat que son frère condamné Remus ne l’a fait sur l’Aventin.

C’étaient des sportifs passionnés, les Romains, et il est difficile d’imaginer que ces techniques n’ont pas été utilisées pour prédire les résultats des courses de chars ou des combats de gladiateurs. De toute évidence, il serait assez difficile de célébrer ces oracles d’animaux – la haruspicy est une sorte d’accord unique, et il est difficile de donner par exemple un troupeau de vautours un surnom accrocheur.

Alors peut-être que notre tradition moderne d’animaux prédictifs du sport vient d’une envie multiculturelle de voir l’avenir à travers nos amis à fourrure (ou visqueux). Ou peut-être que nous aimons juste des histoires et des vidéos mignonnes et idiotes. QUI PEUT DIRE?