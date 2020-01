Surging Grizzlies espère voler une victoire de Boston sur la route

Les Celtics de Boston 28-14 accueillent les Grizzlies de Memphis 20-23 alors que Boston espère tirer parti de l’élan de son éruption le 20 janvier contre les Lakers de Los Angeles.

Memphis a été étonnamment bonne cette saison, au grand dam des fans des Celtics du monde entier.

Boston contrôlera son choix cette saison s’il tombe en dehors des six premières protections qu’il a pour le repêchage de la NBA 2020 (devenant non protégé la saison suivante), et avec les Grizzlies actuellement en huitième place dans l’Ouest, le choix serait plutôt médiocre.

Les Celtics, quant à eux, occupent actuellement la quatrième place dans l’Est au milieu d’une course serrée, avec la deuxième place du Heat de Miami à seulement 1,5 match devant eux, et les Raptors de Toronto à seulement un demi-match devant.

Les Philadelphia 76ers n’ont qu’un demi-match de retard et Boston a connu une séquence de défaites dernièrement jusqu’à sa dernière victoire, après avoir remporté seulement quatre de ses 10 derniers matchs; Memphis, à l’inverse, a remporté huit de ses 10 derniers matchs.

Les Celtics resteront sans centre Robert Williams III (hanche) jusqu’à la pause des All-Star et Jaylen Brown, qui s’est foulé la cheville lors de la victoire contre Los Angeles. Kemba Walker (genou – probable) peut s’asseoir, selon Chris Forsberg de NBC Sports.

Les Grizzlies sont sans l’attaquant Bruno Caboclo (ecchymose osseuse – genou), et aussi l’ailier vétéran Andre Iguodala alors qu’il cherche un rôle sur un concurrent.

Bien que les Celtics aient un avantage en termes de talent, un effort envoyé par la poste entraînerait facilement une défaite contre cette jeune équipe dynamique.

Boston devrait pouvoir continuer son virage positif le jour de Martin Luther King avec une victoire. La plupart des bookmakers en ligne semblent d’accord, accordant aux Celtics un écart de -7.

.