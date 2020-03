Swin Cash se dit heureuse de voir à nouveau Lonzo Ball sourire sur le court

Lonzo Ball a longtemps soutenu que se remettre en forme était l’un des principaux tremplins pour prendre le virage en tant que joueur cette saison, menant à son année d’évasion à la Nouvelle-Orléans. Après deux saisons criblées de blessures à Los Angeles, Ball est tombé en panne aux Pélicans.

Mais après être revenu en bonne santé pendant l’intersaison et avoir retrouvé la forme, Ball a explosé au cours des trois derniers mois. Depuis son retour dans l’alignement début décembre, il était en moyenne de 12,7 points, 7,3 passes décisives et 6,7 rebonds en 45 matchs tout en tirant 39,2% à partir du territoire à 3 points.

Le vice-président des opérations de basket-ball des Pélicans, Swin Cash, a remarqué à quel point il était important pour Ball de se remettre en forme physiquement cette saison et l’impact que cela a eu sur son jeu. Lors d’une pièce de Pelicans Playback avant la rediffusion du match New Orleans-Houston le 29 décembre, Cash a parlé de la plus grande différence dans le jeu de Ball:

Je dirais que le plus grand domaine de croissance pour moi est de voir Zo sourire sur le terrain. Je me souviens d’une fois où je lui ai envoyé un message à un moment donné de la saison et je me disais: “Un beau match mais c’était génial de vous voir là-bas en souriant.” Vous parlez d’un joueur qui est venu littéralement vers nous et n’a pas joué pendant environ neuf mois.

Mais maintenant, il est dans un rythme, il se sent bien, son corps se sent bien. Les gens ne comprennent pas ce qu’il faut mentalement et physiquement pour se remettre d’une blessure. Il a fait le travail. Il a travaillé avec nos entraîneurs adjoints, il est seul là-bas. Il arrive au panier, fait participer les gars.

Je suis juste heureux de voir sa croissance personnellement parce que, en tant qu’ancien athlète, vous comprenez toujours que l’esprit est plus important que la matière. À l’heure actuelle, l’esprit de Zo est exactement là où il doit être et tout ce qui compte, c’est qu’il soit positif et contribue à notre équipe en ce moment.

Ball joue clairement avec un niveau de confiance et de fanfaron qu’il n’a pas mis en valeur sur un terrain de basket depuis ses jours à Chino Hills et à l’UCLA. Comme le note également Cash, il a un niveau de plaisir sur le terrain qui est évident pour les fans.

Alors que Ball joue de mieux en mieux cette saison, l’effet boule de neige a fonctionné de manière positive. D’un point de vue purement basket-ball, le hiatus n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour un Lonzo Ball qui jouait le meilleur ballon de sa carrière.

