Sydney Wiese, premier positif pour le coronavirus dans la WNBA

Escorte de Los Angeles Sparks Sydney Wiese, qui, à la mi-mars, a mis fin à son contrat avec le club Cadí la Seu retourner aux États-Unis, il est devenu le premier joueur de la WNBA à tester positif pour le coronavirus Covid-19.

28/03/2020 à 11:09

CET

EFE

Wiese, 24 ans, a expliqué qu’il se sentait “bien”, mais mise en quarantaine à Phoenix pour éviter d’infecter qui que ce soit. “J’ai la chance de montrer seul symptômes légersMais je suis capable de la propager “, a-t-il expliqué à propos de la maladie.” Nous sommes tous unis dans la lutte pour arrêter cette pandémie et assurer la sécurité et la santé de tous. Je ferai ma part et j’espère que vous aussi, “a-t-il ajouté.

Comme les autres joueurs de la WNBA, Wiese a passé la saison morte à jouer en Espagneoù le fLa sortie était un problème initial après être tombé malade. “On m’a refusé deux fois parce que je ne montrais pas assez de symptômes”il a écrit sur Twitter. “Je suis quelqu’un qui devrait subir un test. Je ne sais pas si je vais bien ou non, j’ai certains symptômes, mais pas les principaux”, a-t-elle souligné.

En trois saisons avec les Sparks, ils l’ont sélectionnée au uOnzième position du «Draft» en 2017, Wiese il a en moyenne 3,1 points et un peu moins qu’un rebond et une passe décisive en 71 matchs. La saison dernière, il avait en moyenne 20,6 minutes, 4,8 points, 1,8 passes décisives et 1,3 rebonds en 32 matchs.

En 20 matchs de Ligue féminine d’Endesa avec Cadí La Seu, Wiese a obtenu une moyenne de 9,4 points avec 58,5% de précision sur les buts marqués et 33,7% sur les triplets. Il a également réussi en moyenne 3 rebonds et 2,7 passes en 27 minutes. La ligue espagnole a été suspendue le 29 février. En Eurocup, il a en moyenne 28,8 minutes, 11,6 points, 3,9 rebonds et 3,1 passes décisives en matchs.

La saison WNBA devrait commencer le 15 mai. Le projet de printemps aura lieu pratiquement le 17 avril. La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a publié la semaine dernière un communiqué disant que la ligue travaille avec des experts de la santé et des médecins pour déterminer quand sa saison peut commencer.

.