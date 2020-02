Tacko Fall a un jeu de monstre pour Red Claws avec 18 points et 20 planches

Quel que soit le mal de Tacko Fall dimanche, cela n’a pas duré longtemps – le centre bidirectionnel des Celtics de Boston a marqué 18 points et 16 rebonds pour les Maine Red Claws le 25 février.

En affectation avec l’affilié de la Ligue G à Boston, Fall a rebondi après un match qu’il avait duré quelques minutes seulement deux jours plus tôt pour réaliser l’une de ses meilleures performances de la saison.

Le centre sénégalais enregistrerait également cinq tirs bloqués dans la victoire 125-93 contre le Capital City Go-Go, la filiale de développement des Wizards de Washington.

Tremont Waters, son coéquipier à deux voies, a également connu une excellente sortie, avec 16 points sur un tir de 6 sur 11 aux côtés de 4 passes décisives – et un sale crossover capturé en vidéo par le secondeur des Panthers de Caroline, Jermaine Carter Jr., rapporte Cody Taylor de Rookie Wire.

Les Red Claws se sont améliorés à 27-10 avec la victoire, avec le deuxième record de la G League derrière seulement le 28-9 Wisconsin Herd.

Les Claws affronteront ensuite le Lakeland Magic le jeudi 27 février à 19 h HE, et le match sera diffusé par NBC Sports Boston et ESPN +.

.