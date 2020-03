Tacko Fall contre Zion; Kemba Walker contre Kawhi

Alors que nous nous dirigeons vers la fin de mars sans aucune folie en 2020, nous arrivons à l’anniversaire de certaines des courses les plus profondes du passé des joueurs des Boston Celtics à l’époque de leurs études collégiales.

Et bien que ce ne soit certainement pas un substitut à la Big Dance qui nous manque tous, en l’absence de basket-ball, revisiter ces jeux est la meilleure chose disponible.

Le 24 mars, nous avons un trio de matchs joués par les Celtics actuels jusque dans les rondes plus profondes des tournois NCAA passés.

Les recrues Grant Williams et Tacko Fall ont toutes deux eu de gros matchs, et le meneur des All-Star Kemba Walker a affronté une superstar de la NBA à cette date, les trois revenant de la journée avec deux victoires et une défaite.

Commençons par Williams, dont les 19 points, 7 rebonds et 5 passes décisives contribuent à assurer la victoire 83-77 du Tennessee contre l’Iowa.

La grande soirée du natif de Charlotte a poussé ses Vols devant les Hawkeyes pour une rencontre fatidique dans le Sweet Sixteen avec son désormais coéquipier Carsen Edwards Purdue.

Pour le centre préféré des fans Tacko Fall, la journée ne s’est pas si bien terminée il y a un an. Mais ses chevaliers ont failli éliminer le phénomène des ducs et des recrues Zion Williamson dans un match qui s’est terminé.

Les Blue Devils ont remporté la victoire 77-76 malgré les performances de 15 points, 6 rebonds et 3 blocs du produit UCF, et même si cela ne lui a pas valu la victoire, il est tombé sur le radar de la plupart des équipes de la NBA.

Enfin, en 2011, lors de la course historique du produit UConn Walker au titre national, ses Huskies ont vaincu les Aztèques de San Diego State de Kawhi Leonard dans une victoire épique 74-67.

Leonard enregistrerait 12 points et 9 rebonds lors de la défaite, tandis que le natif du Bronx a accumulé 36 points, un record pour gagner à UConn une place dans l’Elite Eight contre une dangereuse équipe de l’Arizona.

.