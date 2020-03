Tacko Fall de Boston aucun fan de l’approche des petites balles des «Pocket» Rockets

Cela ne devrait probablement pas surprendre que le centre bidirectionnel exceptionnellement grand des Celtics de Boston, Tacko Fall, ne soit pas un fan de petite balle.

S’exprimant sur un épisode récent du podcast The Athletic’s Grant et Tacko Show, Fall et son partenaire et coéquipier Grant Williams ont débattu de la situation des grands hommes dans la NBA moderne et du fléau inévitable des grands classiques de la vieille école. est venu.

Ce fléau étant la montée du style de jeu rendu célèbre par les Golden State Warriors du milieu des années 2010 à nos jours, poussé encore plus loin – avant la pandémie, en tout cas – par les Houston «Pocket» Rockets, car ils sont venus à être connus.

“Je ne vais pas mentir”, a déclaré le grand homme de 7 pieds 5 pouces, “… mais je déteste la petite balle.”

“Je voulais que nous battions Houston si mal l’autre jour”, a-t-il poursuivi, faisant référence à une défaite de 111-110 en prolongation contre les Rockets, qui a vu la formation ultra-petite déployée par la franchise texane retirer Boston de son style de jeu habituel.

Alors que l’interruption du jeu provoquée par le coronavirus a rendu impossible le test de la théorie pour le moment, le centre sénégalais est peut-être sur quelque chose.

CONNEXES: Tacko Fall de Boston et Grant Williams lancent un nouveau podcast

Comme Boston a appris à la dure, refléter la façon dont Houston veut jouer a surtout joué dans leurs mains, mais un autre indice confirme le dégoût de Fall pour répondre au style de jeu que les Rockets adoptent avec des alignements non conçus pour ralentir les rebonds.

Sur les Rockets, six défaites depuis le doublement du ballon sans centre (du moins, selon les normes traditionnelles) à la date limite des échanges, cinq sont entrés en compétition. Houston a perdu la bataille du rebond.

Cela ne signifie pas nécessairement que les gros joueurs aux pieds plus lents comme Enes Kanter sont la réponse – nous avons vu comment le grand homme turc a lutté contre les Rockets dans ce jeu, par exemple – mais les alignements mieux adaptés pour les planches de corralling en général pourraient l’être.

Fall souligne également à juste titre que ce n’est pas une stratégie qui fonctionne pour chaque équipe, même si elle a produit des résultats largement positifs pour Houston.

«Tout le monde n’a pas Westbrook ou Harden dans son équipe. Il est tellement plus facile pour tout le monde autour d’eux. “

Une grande partie du succès de Houston doit être attribuée à la façon dont leur adversaire du 11 février a changé la façon dont ils utilisent Westbrook en tant que non-tireur, couplé à la manière déjà efficace de Harden de jouer avec le système.

Ainsi, bien que Boston (et Tacko Fall) ne puissent pas obtenir une autre fissure aux Rockets cette saison à moins d’une chance incroyable en après-saison, l’UCF a d’excellents points sur les limites de la petite balle en tant que stratégie.

Avec un peu de chance, nous aurons la chance de voir d’autres équipes savoir si l’homme du conseil d’administration est payé contre les Rockets avec une reprise des activités de la ligue cet été également.

Pour entendre le reste de la discussion de Fall et Williams sur le rôle des grands hommes dans la NBA moderne, cliquez ici – ou écoutez dans le lecteur intégré ci-dessus.

.