Tacko Fall de Boston conseille aux fans d’éviter la panique, de rester et de se laver les mains

Le centre bidirectionnel des Celtics de Boston, Tacko Fall, a rejoint le chœur de ses coéquipiers prônant la prudence au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours.

La pandémie est responsable de la suspension indéfinie de la saison NBA tandis que la ligue – et le monde – déterminent la meilleure voie à suivre pour notre sécurité et notre bien-être.

Et maintenant, le centre sénégalais suit les messages de prudence et de solidarité délivrés par les collègues Celtics Jaylen Brown et Jayson Tatum avec une demande de soins sur la façon dont nous nous comportons tous face au virus qui fait des ravages dans toutes nos vies en ce moment.

“Hé, les gars – c’est Tacko. Je voulais juste partager quelques mots avec vous tous. Dans des moments comme celui-ci, je voulais juste dire qu’il est très important de ne pas paniquer. Mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas prendre toutes les précautions nécessaires pour garder cela en échec.

Il est de notre responsabilité d’arrêter la propagation de ce virus, alors assurez-vous d’éviter d’aller dans des endroits surpeuplés… quoi que ce soit pour garder cela en échec. Si vous devez rester à la maison, restez à la maison. Mais assurez-vous de rester propre et, surtout, de WASH. VOTRE. MAINS.”

Des conseils avisés d’un homme avec beaucoup plus de mains que la plupart pour se laver, et des conseils judicieux pour une base de fans aux prises avec la distanciation sociale et d’autres changements dans nos vies rendus nécessaires par ce virus.

Beaucoup ne prenant toujours pas la situation au sérieux, des messages comme celui-ci sont essentiels pour inverser le cours de l’opinion publique alors qu’il est encore temps de ralentir l’impact de la propagation de l’infection à coronavirus.

.