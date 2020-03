Tacko Fall de Boston et Grant Williams lancent un nouveau podcast

Ce n’est pas souvent que les recrues obtiennent le genre d’attention que les grands hommes des Celtics de Boston, Tacko Fall et Grant Williams, ont dans leurs saisons inaugurales de l’association, mais ce n’est pas non plus votre recrue moyenne.

Les deux favoris des fans ont récemment reçu leur propre podcast – le Grant and Tacko Show – par les gens de The Athletic, et le premier épisode est déjà sorti.

Le duo cérébral a passé son premier épisode à discuter d’une grande variété de sujets allant de la façon dont ils se sont rencontrés à leur enfance et comment ils se sont lancés dans le sport en train de payer leurs factures et de divertir nos yeux.

Sur ce dernier sujet, nous pouvons remercier le Laker Dwight Howard de Los Angeles d’avoir suscité un intérêt pour un jeune garçon sénégalais qui était plus intéressé par le football à l’époque.

Des années avant qu’il ne fasse partie du concours très dunk qui le ferait entrer dans le sport du basket-ball, Fall a vu le légendaire dunk Superman d’Howard et a presque immédiatement commencé à s’imprégner de tout ce qui touche à la NBA.

«Vous savez comment les gens disent que les enfants nous voient comme des super-héros? Je considérais les joueurs de la NBA comme des super-héros », a expliqué Fall. “Pour moi, c’était tellement inaccessible parce que je pensais qu’il était tout simplement impossible pour un être humain d’être en mesure de le faire.”

“Depuis le début de la journée, de la façon dont je l’ai vu, du point de vue de la caméra, on aurait dit qu’il volait littéralement”, a-t-il ajouté.

Williams a révélé qu’il avait effectivement rencontré son coéquipier de 7 pieds 5 ans avant le lien avec les Celtics, bien qu’il ne soit pas sûr que Fall se souvienne de la rencontre.

«L’histoire drôle est que nous nous sommes rencontrés bien avant NBA Combine. Il ne se souvient pas, je ne pense pas », a noté le produit du Tennessee.

«Mais je m’en souviens parce que j’ai pris une photo avec lui. J’étais en septième, huitième et nous étions dans ce tournoi AAU. Je jouais pour le NB1 et le petit Grant grassouillet s’est approché de Tacko Fall, l’a regardé et a dit: «Hé Tacko!» Vous aviez toujours vos petites lunettes.

L’émission sortira tous les mercredis et sera produite par The Athletic’s Jared Weiss.

Le couple partage la même chimie sur le podcast que l’équipe sur le terrain, et cela vaut vraiment la peine d’être écouté si vous ne l’avez pas déjà échantillonné.

Le Grant and Tacko Show peut être trouvé lié ici ou sur n’importe quel podcatcher comme un épisode de The Athletic’s Anything Is Poddable, normalement hébergé par Jay King et Sam Packard.

