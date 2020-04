Tacko Fall de Boston parle des jeux vidéo préférés, des grands écrans sur lesquels jouer

Le grand homme bidirectionnel des Celtics de Boston, Tacko Fall, a révélé qu’il s’était récemment procuré un nouvel appartement sur la dernière édition du podcast Grant and Tacko Show – et qu’il avait déjà des plans pour le décorer.

Un peu ringard, le centre sénégalais veut aussi que le nouvel endroit soit, avec un «style ringard» combinant des éléments d’anime et de basket-ball avec un thème gris foncé et noir.

Mais plus que tout, Fall veut un espace dédié pour monter une télévision massive. «Je pourrais aussi bien acheter un projecteur», a commencé le grand homme de 7 pieds 5 pouces, à qui beaucoup de choses sont tout simplement plus petites que le reste d’entre nous.

Mais ce n’est pas nécessairement la hauteur inhabituelle du produit UCF derrière le désir d’un espace d’écran maximal – c’est son amour pour les jeux. «Je joue à des jeux vidéo – je suis un grand fan de la FIFA», a-t-il proposé.

“J’y pense maintenant”, a poursuivi Fall. “Cela me rend tellement heureuse.

“Quand j’étais enfant, je ne pouvais pas me permettre d’acheter une console de jeu et beaucoup de mes amis l’avaient.” Fall a grandi dans une pauvreté relative au Sénégal, mais sa taille a attiré l’attention des recruteurs qui l’enverraient dans un lycée privé aux États-Unis.

“Ma maman, ils se sont assurés de me mettre dans une école privée et tout pour que beaucoup de mes amis puissent se le permettre … juste reconnaissant à ce sujet, c’est quelque chose que je voulais juste dire.”

Fall joue une bonne quantité de Jedi: Fallen Order sur PS4, ainsi que Call of Duty, ce dernier en particulier récemment. Quinzaine également, mais en dehors de la FIFA, il ne joue étonnamment pas beaucoup de jeux de sport et n’aime pas les diffuser quand il le fait.

Pour rattraper son retard sur les autres jeux préférés de lui et de l’attaquant recrue Grant Williams, une discussion approfondie sur la place d’Andre Drummond dans la NBA moderne et plus encore, écoutez le podcast intégré ci-dessus ou retrouvez-le sur n’importe quelle application que vous utilisez ailleurs.

