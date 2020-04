Tacko Fall des Boston Celtics pour lire des livres sur Instagram Live

Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas trop désireux de regarder H-O-R-S-E télévisé ou un contenu NBA improvisé similaire à la quarantaine, le centre préféré des fans des Boston Celtics, Tacko Fall, a eu une idée géniale.

Fervent lecteur et conteur avec une longue tradition culturelle de partage d’histoires en famille, Fall a décidé de prolonger la lecture en direct d’un livre préféré, encore inconnu, qu’il a annoncé mercredi sur son Instagram.

Il a même trouvé un nom accrocheur pour la série, “Tacko’s Tall Tales”.

S’exprimant dans la vidéo, il a révélé sa nouvelle série de contes, Fall a déclaré:

“Quoi de neuf les gars? C’est Tacko, et pendant que nous sommes à la maison avec nos familles, j’ai pensé que c’était une bonne idée de partager avec vous une de mes passions pour la vie, qui est la narration.

«Quand j’étais plus jeune, j’aimais écouter des histoires de ma mère, de ma grand-mère, et je suis sûr que beaucoup d’enfants africains peuvent se lier. Nous avons beaucoup de contes africains. Quelques grands, et je pensais juste que ce serait une bonne idée de partager quelques livres avec vous. Donc, le plan est chaque semaine, je serai sur mon Live, en train de lire pour vous les gars. “

«Donc, j’espère que vous vous joindrez à moi jeudi soir à 19 h 30; Je vais vous lire un excellent livre. A bientôt sur Tacko’s Tall Tales », a conclu le grand homme de 7 pieds 5 pouces.

Je sais ce que je vais faire jeudi soir.

