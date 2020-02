Tacko Fall entraîne le camp de Basketball sans frontières lors de la semaine des étoiles

Il n’y aura peut-être pas de matchs pour les Boston Celtics OU les Maine Red Claws cette semaine, mais le centre bidirectionnel préféré des fans, Tacko Fall, est toujours occupé.

Cependant, cette semaine, son travail est en marge plutôt que sur le terrain alors qu’il rejoint le grand homme des Chicago Bulls Lauri Markkanen et l’ailier des Raptors de Toronto Pascal Siakam pour aider à entraîner les meilleurs espoirs internationaux lors du sixième camp mondial annuel de Basketball sans frontières (BWB).

Tenu à Chicago, dans l’Illinois pendant la semaine des étoiles, le camp se déroule sur trois jours entre le 14 et le 16 février et mettra en vedette 64 filles et garçons qui figurent parmi les meilleurs espoirs de basket-ball du monde.

Le trio de NBAers sera rejoint par les anciens joueurs de la WNBA Ashley Battle, Michele Van Gorp et Ebony Hoffman en tant qu’entraîneurs, et l’entraîneur adjoint des Chicago Bulls Karen Stack Umlauf, les entraîneurs adjoints des Milwaukee Bucks Vin Baker, Josh Longstaff et Ben Sullivan, et le directeur de Chicago Sky. développement des joueurs John Azzinaro sera également entraîneur.

Certaines des activités auxquelles participeront les participants comprennent des jeux 5 contre 5, des séminaires sur les compétences de vie axés sur la santé, le leadership et la communication, l’efficacité des mouvements, les stations de développement des compétences et les compétitions de tir et de compétences.

Les participants seront également présents pour le samedi soir de la State Farm All-Star et le 69e match des étoiles de la NBA, et le camp BWB sera visité par des membres des 30 équipes de la NBA alors qu’ils cherchent à repérer certains des meilleurs espoirs du monde, entraînés en partie par la chute de Boston.

