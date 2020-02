Tacko Fall est à Chicago pour les dunks que vous ne voyez pas

Ce n’est pas souvent que vous voyez le centre bidirectionnel des Boston Celtics se faire tremper.

Mais le grand homme sénégalais a fait sensation au NBA Dunk Contest alors que l’attaquant d’Orlando Magic, Aaron Gordon, a sauté par-dessus le centre de 7 pieds 5 pouces samedi soir, le produit UCF à nouveau sous les projecteurs lors d’un événement qui l’a rendu nerveux.

Fall craignait qu’il ne finisse par voter pour le principal événement du week-end, le match des étoiles NBA 2020 à Chicago, auquel Fall prévoyait déjà assister afin d’aider à entraîner le Basketball sans frontières annuel (BWB) camp.

L’automne n’a jamais augmenté plus haut que les sixièmes lors du vote des fans, mais cela a néanmoins suffi à le secouer.

“J’avais vraiment peur”, a raconté l’ancien Knight (via Steve Bulpett du Boston Herald).

«Je priais pour que je ne participe pas au match des étoiles. Je veux dire, ce sont tous des jeux et des divertissements et j’en suis très reconnaissant, mais en même temps, il y a tellement de gens qui méritent d’être là. Surtout en ce moment, il y a des gens qui méritent d’être là qui ne sont pas là. Imaginez donc si j’ai été élu au All-Star Game. Je ne me serais pas senti bien à ce sujet. »

“J’espère qu’un jour je travaillerai assez fort pour ne pas passer par le vote des fans”, a-t-il ajouté avec sa diligence habituelle.

L’automne ne faisait pas partie du plan original du dunk de Gordon. Il a fini par participer à l’événement après que Gordon n’a pas pu convaincre l’ancien grand homme celtique Shaquille O’Neal d’être le dunkee.

Le grand homme grégorieux a accepté-

«Je voulais sauter par-dessus Shaq. Il ne voulait pas le faire », a expliqué Gordon. «C’était vraiment pour les gens. Tout le monde était comme «Tacko! Tacko! “J’étais comme, cool, mec, allons-y. Le mec le plus grand du gymnase. Sauter sur quelqu’un qui est 7-5. “

Cela s’est relativement bien passé, bien que l’assaut momentané des régions inférieures de Gordon au sommet du dôme de Fall ait rendu le grand homme plus que peu préoccupé par son bien-être.

Et ce n’était même pas la seule fois ce week-end que le natif de Conakry était trempé – il a laissé les perspectives du camp BWB s’abattre sur lui à plusieurs reprises.

«C’est le plus sur lequel je me suis plongé dans ma carrière. Mais, je veux dire, dans quelques années, j’espère que beaucoup d’entre eux arriveront en NBA, et ensuite nous verrons comment c’est vraiment », a proposé Fall.

Le grand homme considère de telles opportunités comme faisant partie de sa propre dette pour avoir atteint la ligue, et embrasse volontiers la chance de payer une partie de ce qui a contribué à transformer sa propre vie.

«Être ici signifie beaucoup pour moi, surtout en faisant ce camp l’été dernier au Sénégal. Quand ils m’ont dit qu’ils avaient un autre camp ici, je n’ai pas hésité. J’ai dit que je voulais en faire partie et aider les jeunes, en particulier chez eux en Afrique, les guider et leur enseigner tout ce que j’ai appris jusqu’à présent dans ma carrière. “

«C’est absolument ma responsabilité», a ajouté Fall.

«Surtout d’où je viens, mon voyage jusqu’à présent et d’autres personnes à la maison qui nous regardent. Il est de notre devoir de leur ouvrir la voie, de les guider. Pour moi, c’est une excellente façon de le faire. “

Alors que beaucoup sont distraits par le simple spectacle de la taille de Fall, le grand homme continue de broyer dans l’ombre.

Le travail acharné dans les coulisses est depuis longtemps le modus operandi du centre sénégalais – et pour amener non seulement lui-même, mais aussi ceux qui viennent après, à avoir une chance de grandeur basée sur des qualités plus que superficielles.

