Les joueurs bidirectionnels des Celtics de Boston, Tacko Fall et Tremont Waters, sont revenus à l’action jeudi soir en menant les Maine Red Claws à une victoire de 119-100 sur les College Park Skyhawks.

Ce n’est que dimanche que l’automne était la montagne. L’attaquant d’Orlando Magic Aaron Gordon a grimpé seulement pour découvrir que le Dunk Contest 2020 de la NBA ne devait pas être le sien malgré son saut au-dessus du centre de 7 pieds 5 pouces.

Jeudi, la sensation des fans sénégalais était redevenue celle qui faisait le trempage, cette fois sur l’affilié de la G League des Atlanta Hawks.

Cependant, ce qui a vraiment attiré l’attention des gens, ce sont les nouvelles rides du jeu de l’automne. Un laissez-passer de sortie, un vol – même un lecteur de dribble.

Alors que les équipes ont développé des stratégies pour faire face à la portée et à la hauteur absurdes du produit UCF, Fall a réagi avec de nouveaux mouvements et a marqué 14 points, 18 rebonds et 5 tirs bloqués.

“Les équipes commencent à me doubler chaque fois que je touche le ballon, c’est donc quelque chose sur lequel j’essaie de travailler”, a expliqué Fall au Glenn Jordan du Portland Press Herald. “Il y a eu quelques fois j’ai fait une sorte de dribble de retraite pour qu’ils puissent venir, et je peux le jeter à quiconque est ouvert.”

L’automne n’était pas le seul Celtic à jouer pour les Red Claws qui ont connu une sortie solide – le produit LS Tremont Waters a marqué 18 points, 8 planches et récolté 7 passes décisives – le cinquième en six matchs pour les Red Claws 25-9.

Le produit LSU a crédité son coéquipier doué pour la verticalité d’avoir aidé à dynamiser l’équipe, les Claws se nourrissant de l’énergie de la foule pendant de nombreuses nuits.

“L’excitation pour Tacko donne un coup de pouce à notre équipe … Nous allons là-bas et avons une foule assez grande, donc nous pouvons obtenir un élan lorsque nous faisons un grand jeu.”

La victoire est venue contre l’ancien Celtic R.J. Hunter, qui avait 7 points, 5 planches, 3 aides et 2 interceptions pour les Skyhawks.

Les Claws affronteront ensuite les Raptors 905 – l’équipe de développement de la franchise éponyme NBA – le samedi 22 février à 14 h HE au Paramount Fine Foods Centre à Mississauga, en Ontario.

.