Tacko Fall et Tremont Waters se débattent dans une rare perte de Red Claws

Peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe le niveau de jeu, parfois vous aurez juste une nuit de repos.

Et si vous en avez un le même soir qu’un autre coéquipier clé, cela se traduira généralement par une perte, ce qui est exactement ce qui est arrivé au duo bidirectionnel Boston Celtics de Tacko Fall et Tremont Waters samedi soir.

Leur «nuit de repos» n’était pas si mal non plus, le centre sénégalais tirant toujours 14 planches et bloquant quatre tirs – il a juste lutté à l’autre bout, allant à une rare 40% du sol sur 2-of-5 tir même s’il travaille presque toujours à moins d’un mètre de la tasse.

De même, Waters a eu du mal à aller au fond, passant de 0 à 6 après trois. Il a également tiré le meilleur parti de ce qui tombait et a marqué un respectable 16 points et 8 passes décisives dans la défaite de 134-118 contre le meilleur troupeau du Wisconsin de la Ligue G, l’affilié au développement des Milwaukee Bucks.

Les Claws se dépoussiéreront et passeront au prochain match, qui sera contre les Windy City Bulls, l’affilié éponyme de la franchise Chicago NBA.

Cela aura lieu le lundi 10 février à 20 h HE au Sears Center à Hoffman Estates, Illinois, et peut être vu sur NBAGLeague.com.

