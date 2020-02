Tacko Fall n’est pas un spectacle, mais sa pièce pourrait bientôt être

Il y a le spectacle du centre bidirectionnel des Celtics de Boston Tacko Fall, et il y a l’homme.

Le spectacle que nous connaissons, probablement trop bien – une tendance paresseuse des fans et des écrivains à encadrer le grand homme de 7 pieds 5 pouces comme une attraction à admirer simplement en raison de sa taille.

Ses coéquipiers et ses entraîneurs préféreraient que nous nous concentrions sur la personne et ce qu’il a accompli grâce à un travail acharné qui reçoit rarement, voire jamais, la même attention que la possibilité même de sa présence à un match des Celtics.

La même chose qui fait du joueur UCF un joueur remarquable (sa taille) crée également des obstacles, des problèmes auxquels la plupart des gens ne pensent même pas, peu importe les rencontrer.

Dans la vie ordinaire, les trajets en avion et même les déplacements dans les bâtiments sont plus compliqués, certains sièges étant tout simplement incapables d’accomplir les longs appendices et les plafonds bas de Fall, ce qui a contribué au temps dans le protocole de commotion cérébrale pour le centre sénégalais.

Alex Barlow, assistant du Maine Red Claws et ancien entraîneur du développement des joueurs des Celtics, note que cela crée également des défis dans la formation de Fall.

“C’est unique lorsque vous essayez d’élaborer un plan de développement de joueurs pour Tacko. Il n’y a pas beaucoup de gars à qui le comparer », a proposé Barlow (via Chris Grenham de Forbes).

«Vous pouvez regarder des gars comme Boban, Rudy Gobert dans une certaine mesure, mais même alors, Tacko est toujours à six, huit pouces debout, plus longtemps qu’eux. Il a fait du très bon travail dans le pick-and-roll. Je pense qu’il a montré qu’il était plus mobile que les gens ne le pensaient. “

Cette mobilité lui vaut de gros chiffres avec les Maine Red Claws cette saison, où il obtient en moyenne 13,7 points, 10,5 rebonds et un peu moins de 3 blocs par match cette saison.

Il a même eu quelques courses de qualité avec le club parent à quelques reprises, bien qu’il ait encore du chemin à parcourir pour faire une rotation régulière de la NBA.

Barlow attribue son temps avec les Claws comme l’aidant à le préparer pour ces grandes nuits avec Boston, avec l’ancien Knight montrant des flashs de quelque chose de vraiment impressionnant parfois.

“Offensivement, il peut évidemment poster, il peut obtenir des rebonds offensifs, mais je pense que le domaine dans lequel il a le plus progressé montre plus de compétences”, a expliqué Barlow.

“Que ce soit des équipes qui le doublent dans le poste et qu’il s’en passe, que ce soit en en manipulant sur le périmètre dans nos cinq actions – il n’est pas du tout un produit fini et il a encore du chemin à faire, mais… pour être capable de manipuler le ballon, pour pouvoir faire certaines passes qu’il fait, je pense qu’il s’est amélioré dans ce domaine. »

Ses coéquipiers ont embrassé la chute toujours grégaire et le protègent, soucieux de la façon dont certains fans le traitent de manière insensible simplement en raison de sa taille et de son ouverture.

Le centre recrue Vincent Poirier a conseillé au natif de Conakry d’ignorer toute attention négative, rapporte Trevor Hass de Boston.com.

Wing Javonte Green est impressionné par son comportement, notant qu’il ne pensait pas qu’il serait en mesure de faire face à l’attention que Fall reçoit.

“D’après ce que je peux voir, je ne pense pas que vous puissiez faire un meilleur travail pour gérer toute l’attention qu’il reçoit”, a expliqué Green.

“Pas même les fans qui crient son nom au Garden en disant:” Nous voulons Tacko “, mais peu importe où nous en sommes, quelqu’un crie son nom.”

“Il fait un excellent travail pour gérer la renommée et tout ce qui va avec”, a ajouté l’aile virginienne.

Pour le grand homme sénégalais, sa taille et ses opportunités sont indissociables, et donc une bénédiction. Mais comme il l’a dit à Sean Deveney de Forbes, il souhaite également pouvoir se sentir parfois comme une personne normale.

«Les gens, quelle que soit la raison, comme moi, viennent vers moi. Je ne peux pas m’en plaindre. Parfois, cependant, vous voulez un peu de calme, vous voulez que ce soit normal », a déclaré Fall.

“Je ne veux pas être un show bizarre.”

Le spectacle devrait – et on dirait qu’il le sera bientôt – sur le jeu du grand homme et comment il l’a grandi cette saison. Son coéquipier et collègue recrue Grant Williams a également pris note, et chante les louanges de son ami.

“C’est un gars qui met le temps”, a déclaré Williams à propos de l’éthique de travail implacable de Fall. “Ce n’est pas un gars qui vient juste de cocher la case et de continuer. Il est toujours là avec un sourire aux lèvres et prêt à aller mieux. C’est quelque chose que vous respectez pour lui. Il ne fait pas de spectacle. “

“Il est lui-même et est authentique, et il s’améliore vraiment, à la fois intellectuellement et physiquement, chaque jour”, a ajouté le produit du Tennessee.

Il est grand temps qu’il soit reconnu pour cela.

.