Tacko Fall obtient 7 votes All-Star d’autres joueurs de la NBA

Alors que pour de nombreux joueurs de la NBA, la candidature All-Star du centre des Celtics de Boston n’était peut-être pas une offre sérieuse, pour sept d’entre eux, elle l’était.

Le centre sénégalais bidirectionnel n’a pas encore joué autant de matchs au niveau NBA que le nombre de joueurs qui ont voté pour lui en tant que représentant de l’Est dans le NBA All-Star Game 2020, ce qui aurait pu être un problème à plusieurs niveaux s’il avait en quelque sorte réussi à obtenir une offre improbable.

Ce manque d’expérience dans l’exposition de mi-saison de la ligue en l’honneur des joueurs les plus remarquables de la saison jusqu’à présent a inquiété certains. La candidature de Fall a été plus une nouveauté dans un événement qui a un impact sur les salaires des joueurs et les offres du Temple de la renommée.

“Alors que la campagne elle-même était une gaffe inoffensive, il ne serait vraiment pas juste pour lui de prendre une place sur la liste des étoiles loin d’un candidat plus méritant, potentiellement même l’un de ses propres coéquipiers”, rapporte Hunter Felt de Forbes SportsMoney, reflétant le sentiment populaire.

Avec le risque de faire sortir l’un de ses propres coéquipiers de son premier clin d’œil à l’événement qui a changé sa carrière dans le rétroviseur, Jaylen Brown, l’un de ces espoirs des étoiles, a même envisagé de changer le vote de ses joueurs en entendant sept des ses pairs ont donné le leur au produit UCF.

«Il aurait fallu huit voix pour Tacko. Pas question », a proposé le produit Cal-Berkeley, rapporte John Karalis de MassLive.

Blagues à part, c’est le bon résultat – pour la ligue, pour l’équipe et pour Fall.

Bien qu’il puisse s’intéresser davantage à la taille de sa portée debout qu’à ce qu’il peut en faire, le grand homme de 7 pieds 5 pouces laissera sa marque dans la ligue assez tôt.

.