Tacko Fall s’ennuie et montre des mouvements de danse fous

Les joueurs de la NBA font toutes sortes de trucs fous pour faire face à l’ennui après que la ligue a suspendu sa saison en raison de l’épidémie de coronavirus. Quant à Tacko Fall, le grand homme des Celtics de Boston a demandé à tout le monde de ne pas le déranger alors qu’il présente ses mouvements de danse épiques sur TikTok.

Et l’homme, ses membres toujours longs volaient partout.

Tacko s’ennuie aussi bien que nous tous 😩 pic.twitter.com/EyYK5IeBJD

– Celtics sur NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 15 mars 2020

Tacko Fall est un mème ambulant à part entière. Celui des grands Celtics le porte à un tout autre niveau.

D’autres joueurs ont également choisi TikTok pour se divertir. Certains, comme Luka Doncic, Trae Young et Devin Booker, pour n’en nommer que quelques-uns, se sont lancés dans des jeux vidéo et ont créé leurs propres flux Twitch.

Mais les joueurs de la NBA n’ont pas été que des jeux et des divertissements pendant cette accalmie en action NBA. D’autres ont fait don de grosses sommes d’argent pour aider à lutter contre la pandémie mondiale, tandis que certains ont utilisé leur voix pour aider à faire prendre conscience de la façon de lutter contre le virus.

La NBA a brutalement suspendu la saison 2019-2020 mercredi dernier après que le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert aurait été testé positif pour le coronavirus. Il reste à voir comment se déroulera le reste de la saison. La ligue utiliserait ce temps pour réfléchir à toutes les options possibles sur le déroulement de la saison 2019-20.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast.