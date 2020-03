Tacko Fall veut «nettoyer» le recrutement des Africains aux États-Unis

Pour les Africains qui ont réussi à atteindre la NBA, tout va bien. Mais pour ceux qui ont fait le saut terrifiant mais qui ont échoué, d’autres malheurs se sont produits. Le grand homme des Celtics de Boston, Tacko Fall, veut résoudre ce problème.

Fall est apparu dans 60 minutes où il a discuté de son intention de «nettoyer» le processus de recrutement des Africains aux États-Unis.

L’animateur Jon Wertheim lui a demandé ce qu’il avait entendu de ce que ses compatriotes africains avaient traversé après avoir échoué à la NBA. Selon le grand homme des Celtics, certains d’entre eux ont été «laissés à eux-mêmes» après avoir été «mis à profit». Alors que la situation s’améliore, Fall veut aider davantage.

“Oui j’ai. J’ai. [A]Et c’est quelque chose que nous devons beaucoup combattre, vous savez, beaucoup », a déclaré Tacko Fall lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu les mauvais traitements et les moments difficiles rencontrés par ses compatriotes (comme transcrit par Keith Zubrov de CBS News)

«En tant qu’Africains, nous ne pouvons tout simplement pas permettre que vos proches soient traités injustement. [There’s] il y a eu de nombreuses fois où j’ai l’impression que certaines personnes ont profité de … elles les ont amenées ici, alors c’est tout. Ensuite, ils sont juste laissés pour eux-mêmes. Et si les choses ne fonctionnent pas, alors elles sont à peu près vissées. Ça s’améliore. J’ai l’impression maintenant qu’ils savent ce qui se passe, les gens sont plus prudents… surtout maintenant avec la NBA impliquée. Et ça ne fera que s’améliorer. “

Tacko Fall a déclaré à @ 60Minutes qu’il “voulait jouer un rôle de leader dans le nettoyage du même pipeline sportif qu’il avait parcouru”.

Il a ajouté qu’il prévoyait de continuer à voyager en Afrique chaque saison pour discuter avec les joueurs et leurs familles du processus de recrutement américain.

– Chris Grenham (@chrisgrenham) 29 mars 2020

Les déclarations de Fall mettent en lumière le côté sombre du processus de recrutement sportif aux États-Unis. Pour certains, se rendre à la NBA n’est pas seulement une ambition noble, mais leur moyen de sortir de la pauvreté.

Cela dit, il est regrettable que certains soient brûlés pour avoir poursuivi ce rêve. Mais avec la recrue des Celtics qui entre maintenant activement dans le giron, tout le monde espère qu’une solution viable se concrétisera bientôt.