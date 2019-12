Tactiquement naïf: la tête laide du racisme reste odieusement élevée

Photo de James Williamson – AMA / .

L’abus raciste dirigé contre Antonio Rüdiger lors du match de Chelsea contre Tottenham Hotspur est déprimant. Et c'est plus déprimant de ne pas être du tout surprenant.

Trent Alexander-Arnold à Old Trafford. Fred à l'Etihad. Et pour conclure une trilogie lugubre ce dimanche, Antonio Rüdiger. Trois joueurs de haut niveau jouant dans des jeux de haut niveau, diffusés à la télévision nationale. Tous les trois ont subi des sévices racistes de la part de membres de la foule locale.

Conformément aux nouveaux protocoles de l'UEFA pour traiter de ces questions, Rüdiger a déclaré à son capitaine, Cesar Azpilicueta, qui à son tour a dit à l'arbitre. Trois annonces ont été faites sur le système de sonorisation du Tottenham Stadium, et le jeu a été brièvement interrompu. C'était le cas en ce qui concerne la censure dans le jeu, bien que les Spurs aient promis une enquête complète et "l'action la plus forte possible contre tout individu qui se comporte de cette manière, y compris l'interdiction de stade".

Si vous cherchez de la consolation, vous le trouverez peut-être dans le fait que ce sont des individus agissant individuellement: les foules anglaises ne sont pas revenues aux bruits massifs des singes des années 1970.

Mais alors, même les actions d'un individu peuvent réfléchir sur le collectif plus large. Un homme assis à la maison en train de lancer des invectives racistes à la télévision n’est pas un problème, mais le sien, et les pauvres salauds condamnés à passer Noël avec lui. Mais les stades sont des lieux partagés: des individus qui se rassemblent pour créer des communautés. Autrement dit, il y avait une personne qui faisait des bruits de singe, avec des actions d'accompagnement. Et il y avait d'autres personnes à côté de lui. Et le premier s'est produit malgré la présence du second.

Peut-être que tous les fans des Spurs autour du chanteur de singe non identifié étaient trop occupés à crier des abus non racistes à Rüdiger pour le remarquer. Mais il semble certainement que les fans racistes de la Premier League se sentent assez à l'aise pour se lever et faire leur truc. Peut-être que la haine bouillonnante l'emporte sur toutes les autres préoccupations. Mais trop souvent, semble-t-il, l'environnement des tribunes est tacitement tolérant à l'intolérance agressive. Après tout, ce n'est pas comme s'il y avait une manière subtile de se lever, de lever les bras aux aisselles et de faire des bruits de singe. Si un joueur peut les entendre, leur voisin le peut aussi.

Quant à l'environnement au-delà des stands? Eh bien, c'est un bon moment pour être un raciste bruyant au Royaume-Uni. Le Premier ministre vous soutient. La plupart des journaux, quelle que soit la diligence avec laquelle leurs sections sportives pourraient condamner le cas échéant, ont également récupéré le PM et le vôtre. Les crimes haineux ont augmenté après le vote du Brexit en 2016 et, du moins de façon anecdotique, quelque chose de similaire se produit après les récentes élections générales. Et les sables mouvants malins du discours plus large sont également là pour le raciste britannique.

Avec un timing sombre et comique, l'abus de Rüdiger a suivi une ligne extrêmement peu édifiante et entièrement confiée centrée sur le musicien grime Stormzy, presque certainement un top dix britannique vivant. Ses commentaires sur le racisme dans la société britannique – en résumé: toujours existants, largement niés – ont d'abord été grotesquement mal rapportés, puis largement mis au pilori par les défenseurs de la nation aux éclaboussures à la face rouge, dont beaucoup étaient bien payés, cochés et en possession de colonnes d'opinion et de chaires d'intimidateurs. La Grande-Bretagne? Raciste? Comment oses-tu. Que diriez-vous d'un peu de gratitude, M. Stormzy? Préférez-vous avoir été élevé au Ghana?

Et puis, le soir venu, son propos a été prouvé en direct à la télévision. D'abord le racisme, puis l'interjection forcée du présentateur de Sky Sports, cherchant désespérément un terrain neutre imaginé. Cherchant désespérément à protéger l'institution contre tout ce qui pourrait ressembler à choisir un camp.

Je pense que Dave Jones est excellent dans son travail et je suis sûr qu'on lui a dit de le dire à la fin. Mais il a sapé l'argument raisonné et juste de Gary Neville. Ce genre de faux équilibre journalistique fait partie de la raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes pic.twitter.com/EDTdEX6UkB

– Ryan Baldi (@RyanBaldiFW) 22 décembre 2019

Les stades de Premier League ne sont pas des représentations parfaites de la société: ils ont tendance à biaiser les hommes et les personnes d'âge moyen, et les billets ne sont pas bon marché. Mais ce sont certainement des lieux où la société s'exprime, et en ce moment, avec une régularité déprimante, ce sont des lieux profondément désagréables pour toute personne de couleur qui vaque à ses occupations.

Le fait qu'ils existent dans un pays qui n'a manifestement pas l'intention de faire face à ses problèmes plus larges de racisme suggère que ce potentiel de désagrément continuera, jusqu'à ce que les autorités du football trouvent un moyen de surmonter la stigmatisation sociale inadéquate et de calmer les agresseurs avant le fait, pas après. La menace de trois annonces polies et d'une interdiction post hoc ne semble pas faire l'affaire.