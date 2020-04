Tatum remercie les travailleurs essentiels et demande la prudence dans une nouvelle vidéo

Le swingman de troisième année des Celtics de Boston, Jayson Tatum, a publié un autre message aux fans lundi remerciant les travailleurs essentiels et demandant aux fans de continuer à coopérer pour propager le virus.

La vidéo, qui a été partagée par le maire de Boston, Marty Walsh, entre autres, était axée sur ceux qui se mettent en danger pour assurer le bien-être des autres.

«Nous traversons actuellement une période vraiment, vraiment difficile», a-t-il commencé.

“Avant tout, je voudrais remercier tout le personnel médical de Boston. Bénévoles, travailleurs de l’alimentation – tout le monde en première ligne qui renonce à son bien-être pour aider ceux qui en ont vraiment besoin, pour nous aider à traverser ces moments difficiles et nous aider à reprendre les choses que nous aimons », a ajouté Tatum .

Le produit Duke a souligné que les gens devraient continuer à suivre les directives pour rester aussi éloignés physiquement que possible et éviter de sortir:

«Je pense que nous devons continuer à suivre l’exemple du maire Walsh et continuer à pratiquer l’éloignement social, et à rester à la maison autant que possible afin que cela puisse passer et que nous puissions traverser cela ensemble», a-t-il ajouté, «afin que nous puissions obtenir retour à faire des choses que nous aimons et être autour de nos proches. “

Même Tatum n’est pas à l’abri du besoin déchirant de rester à l’écart de ses proches, ayant dû passer une longue période loin de son propre fils alors qu’il a déterminé qu’il ne portait pas le virus qui cause COVID-19, dont il a parlé longuement sur un podcast récent.

Mais l’attaquant des étoiles ne se trompe pas sur l’importance de cette séparation; mieux nous y parvenons et le plus tôt possible, moins il nous faudra attendre collectivement le retour à quelque chose qui ressemble à la normale.

