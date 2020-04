Taurean Prince partage son passe-temps hors du terrain avec des fans pour la première fois

Taurean Prince a partagé beaucoup de lui-même depuis le début de la saison 2019-20.

Bien avant que la NBA ne s’interrompe en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, l’attaquant des Brooklyn Nets a parlé de son enfance – en particulier, de la façon dont il a grandi sans-abri.

“Tout le monde a son histoire, qu’elle soit aussi perfide que la mienne ou aussi simple que la leur”, a déclaré Prince à Brian Lewis du New York Post en novembre. “Tout le monde grandit de différentes manières dans différentes situations, et je suis juste heureux d’avoir pu sortir du lot et être en mesure de faire un chemin pour ma famille et mes enfants.”

Mais Prince ne veut pas s’attarder sur son passé. Au lieu de cela, il est plus intéressé par l’ici et maintenant. Et en ce moment, l’attaquant des Nets est coincé chez lui comme le reste des États-Unis. Bien que ce ne soit pas idéal pour son jeu, cela permet à Prince de passer plus de temps à profiter de son passe-temps:

Maintenant que tout le monde sait ce que Prince fait pendant son temps libre, les Nets devraient peut-être parler à leur attaquant de la préparation de quelque chose pour leur routine d’échauffement d’avant-match.

