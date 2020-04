Taureaux ou guerriers, les courses de championnat soutenues sont difficiles

Six apparitions en finale de la NBA. Six championnats.

Il semble qu’il ait été facile pour Michael Jordan de parcourir la ligue alors qu’il menait les Chicago Bulls à la grandeur historique.

L’ancien gardien des Bulls et actuel entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a déclaré que c’était tout sauf facile – et c’était quelque chose que ses Warriors avaient également vécu.

Après les deux premiers épisodes de “The Last Dance” diffusés sur ESPN dimanche, Scott Van Pelt a demandé à Kerr ce que le public ne comprend pas au sujet de cette équipe et de sa course.

«Je pense à quel point c’était difficile. Tout le monde sait à quel point Michael était génial, et il est allé 6-0 en finale, vous regardez en arrière et supposez probablement qu’il était si dominant que c’était facile. Ce n’était pas facile. Cela n’a pas été facile pour lui ou pour quiconque », a déclaré Kerr.

«Il a rendu le difficile facile à cause de sa domination, mais il a dû creuser si profondément année après année et cela lui a tellement pris.»

Ce n’est pas seulement le kilométrage physique sur le corps qui a fait des ravages.

Sur le plan émotionnel, il est épuisant d’y mettre la même quantité d’énergie année après année, et la motivation peut commencer à décliner.

Kerr a dit qu’il en était ainsi avec des équipes anciennes comme les Celtics de Boston, les Lakers de Los Angeles et les Bulls, et dans des équipes des temps modernes avec des dynasties comme les Warriors.

“Vos adversaires vous tirent dessus année après année, donc ils ne font pas que s’améliorer, ils construisent une liste pour vous. Ils pensent à vous à chaque instant de veille », a déclaré Kerr.

“Et au fur et à mesure que vous avancez et que vous gagnez, la motivation, l’énergie qu’il faut, cela devient de plus en plus difficile.”

Au cours des trois premiers temps de jeu des Bulls, ils ont disputé 304 matchs en trois saisons plus les séries éliminatoires. Ils ont joué exactement le même nombre de matchs dans le deuxième triplé, ce qui signifie qu’ils ont en moyenne plus de 100 matchs par saison sur deux périodes de trois ans.

Les Warriors, au cours des cinq saisons et des séries éliminatoires de 2014-2019, ont disputé 515 matchs.

C’est fatigant. Pour ajouter à cela, les adversaires de la saison régulière vous tirent dessus tous les soirs. Votre nom est toujours encerclé sur le calendrier.

“Vous gagnez deux, trois championnats, et cela devient de plus en plus difficile parce que c’est épuisant”, a déclaré Kerr. “Chaque autre équipe vient à vous tous les jours.”

