Temple fait l’éloge de Phil Jackson après les nouveaux épisodes de «The Last Dance»

Tous ceux qui suivent le basket-ball depuis un certain temps savent que Dennis Rodman est un individu unique. Mais dans l’intérêt de “The Last Dance Series” d’ESPN, il était essentiel de mettre en évidence à quel point le Hall of Fame allait pousser les choses à la limite.

Ce qui ressortait des moments de la diffusion des troisième et quatrième épisodes de “The Last Dance” dimanche n’était pas seulement le comportement excentrique de Rodman, c’était la réponse de l’entraîneur-chef des Chicago Bulls, Phil Jackson, aux actions de son attaquant. De plus, Rodman a exprimé dans ses interviews pour le documentaire à quel point il était proche de Jackson.

L’aile des Brooklyn Nets Garrett Temple pense que la dynamique entre les deux était une excellente démonstration de pourquoi Jackson était un entraîneur d’élite, écrivant sur Twitter:

L’histoire de Vegas sur Rodman montre à quel point le processus de pensée de Phil était différent en tant qu’entraîneur. #TheLastDance Phil savait que Worm était câblé différemment !!!

Jackson a remporté 11 titres NBA en tant qu’entraîneur (six avec les Bulls, cinq avec les Lakers) et deux en tant que joueur pour les (New York Knicks – bien qu’il ait été blessé la première année où les Knicks ont remporté la finale de la NBA). Le Basketball Hall of Famer a également passé les deux dernières années de sa carrière de joueur avec les Nets du New Jersey.

EN RELATION: Classement des cinq meilleurs attaquants de puissance de l’histoire des Nets

.