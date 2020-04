Terrance Ferguson interviewe une infirmière praticienne en première ligne de COVID-19

Ce sont des temps difficiles.

Aux États-Unis, la vie a changé pour tout le monde en mars, et la communauté NBA a essayé de trouver des moyens de divertir ses fans, de maintenir leur personnel en bon état et de déterminer si et dans quelles circonstances le jeu peut reprendre.

Cependant, Terrance Ferguson du Thunder a trouvé un moyen plutôt intéressant de passer une partie de son temps. En collaboration avec CLOSEUP 360, Ferguson a participé à la série «Hoopers Meet Heroes» de CU360. La série relie les joueurs de la NBA aux professionnels de la santé qui sont en première ligne de la pandémie de coronavirus.

Ferguson a participé à une séance de clavardage vidéo avec le major Jenifer Stockton. Selon CU360, Stockton est une infirmière pulmonaire basée à Oklahoma City qui sert dans la Garde nationale aérienne depuis 19 ans.

Bien que le néophyte du Thunder ait admis qu’il voulait initialement porter le n ° 5 au lieu du n ° 23, l’interview tournait principalement autour de Stockton et de la gestion communautaire du COVID-19 en ces temps difficiles.

Au cours des derniers jours, il y a eu des nouvelles positives concernant la reprise potentielle du jeu de la NBA. Jusque-là, cependant, il est sûr de supposer que Ferguson a trouvé des moyens dignes de passer son temps.

Nous avons au moins beaucoup appris de cette interview.

