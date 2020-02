Terrance Ferguson revient à l’entraînement de Thunder

Le Thunder d’Oklahoma City est retourné au terrain d’entraînement lundi après avoir eu quelques jours de congé.

Terrance Ferguson s’est joint à eux, qui n’a pas disputé de match pour le Thunder depuis plus de deux semaines.

L’entraîneur-chef d’Oklahoma City, Billy Donovan, a déclaré à Maddie Lee de l’Oklahoman que Ferguson «s’entraînait sans restrictions» après avoir raté huit matchs consécutifs.

“C’est formidable de le retrouver”, a déclaré Donovan. “Il semble être dans un très bon endroit.”

Ferguson a joué pour la dernière fois dans la première moitié de la défaite d’Oklahoma City contre le Heat de Miami le 17 janvier. Il aurait manqué la deuxième moitié de ce match, ainsi que le match du Thunder le 18 janvier contre les Trail Blazers pour cause de maladie. Cependant, après cela, la franchise l’a répertorié comme étant retiré pour des raisons personnelles.

On ne sait rien de plus sur la situation pour le moment car, comme l’a noté Lee, Oklahoma City «ne divulgue pas de détails sur les affaires personnelles des joueurs».

Le retour de Ferguson soulève des questions sur les décisions que Donovan prendra concernant la rotation.

La recrue Lu Dort a pris ses fonctions pour remplir le rôle de stoppeur défensif en l’absence de Ferguson, ainsi que pour montrer un éventail impressionnant de compétences offensives dans la victoire d’OKC contre les Kings de Sacramento le 29 janvier.

Dort a marqué un sommet en carrière de 23 points dans la victoire.

Donovan n’a donné aucune indication à l’Oklahoman quant à savoir si Ferguson serait immédiatement réintégré dans la formation de départ.

«Je pense qu’avoir aujourd’hui et demain à pratiquer est bon pour lui de se remettre en pratique et de voir où il en est. Mais ce sera probablement une conversation que lui et moi parlerons de l’avenir. »

Oklahoma City a mardi congé avant de lancer un match à domicile de quatre matchs, à commencer par le match de mercredi contre les Cavaliers de Cleveland.

Le coup d’envoi à l’intérieur de la Chesapeake Energy Arena est prévu pour 19 heures. CT.

