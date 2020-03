Terry Rozier réalise le meilleur score de sa carrière NBA

Terry Rozier continue de persévérer dans sa tentative d’être une star du NBA. Sa marche Celtics visait à devenir le joueur de franchise de la Charlotte Hornets, mais ses performances en sont encore loin. Cependant, il y a une tendance à la hausse et des performances comme celle du dernier matin contre les Hawks révèlent leur énorme potentiel. Il a atteint pour la première fois les 40 points de sa carrière en championnat et compte déjà en moyenne 18 points, 4,4 rebonds et 4,1 passes décisives cette saison.

TERRY ROZIER AVEC 40 pic.twitter.com/p3rwo2SGqf

– NBA Central (@TheNBACentral) 10 mars 2020

