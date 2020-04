Testez vos connaissances de la classe NFL Draft 2020 avec ce quiz

Vous en savez probablement déjà beaucoup sur la classe de repêchage de la NFL 2020.

Joe Burrow, le quart-arrière du LSU et originaire de l’Ohio, sera probablement le n ° 1 des Bengals – et, oh oui, il déteste le Skyline Chili de Cincinnati. Le surnom de Chase Young, le défenseur de l’Ohio State pass, est “Predator”, pour des raisons évidentes. Thaddeus Moss, Antoine Winfield Jr. et Michael Pittman Jr. sont tous les fils de célèbres joueurs de la NFL.

Mais qu’en est-il des faits moins connus? Testons vos connaissances avec ce quiz de 11 questions.

1. Qui est allé au même lycée que l’acteur Chris Pratt?

A) QB Jacob Eason

B) RB Salvon Ahmed

C) TE Hunter Bryant

D) OT Ezra Cleveland

Réponse:

Jacob Eason

Eason, qui a commencé sa carrière en Géorgie avant son transfert à Washington, a fréquenté le Lake Stevens High School à Washington, tout comme Pratt. Eason était membre de la promotion 2016, tandis que Pratt a obtenu son diplôme en 1997.

2. Quel joueur a réussi trois circuits à domicile dans la Little League World Series 2011?

A) QB Justin Herbert

B) WR Henry Ruggs III

C) QB Jake Fromm

D: LB Patrick Queen

Réponse:

Jake Fromm

L’ancien Georgia QB était un lanceur représentant l’équipe du Sud-Est, et il a également retiré 11 frappeurs de la série.

3. Quelle perspective possède une licence de pilote?

A) QB Steven Montez

B) DE Derrek Tuszka

C) TE Josiah Deguara

D) QB Mason Fine

Réponse:

Derrek Tuszka

L’ancien chasseur de passes de l’État du Dakota du Nord a obtenu sa licence au cours de sa deuxième année à l’université.

“Je pensais que c’était le travail le plus cool du monde et je voulais le faire”, a déclaré Tuszka via le Bismarck Tribune.

4. Qui a le surnom de «bulldozer canadien»?

A) WR Chase Claypool

B) QB Brian Lewerke

C) TE Adam Trautman

D) DT Neville Gallimore

Réponse:

Neville Gallimore

Le plaqueur défensif de l’Oklahoma est né à Ottawa, au Canada, et a reçu le surnom en raison de sa capacité à faire de gros jeux sur la défense des Sooners.

5. Quelle mère a remporté une médaille de bronze olympique?

A) WR Jerry Jeudy

B) CB Noah Igbinoghene

C) OT Mekhi Becton

D) LB Zack Baun

Réponse:

Noah Igbinoghene

Sa mère Faith a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1992 avec l’équipe de relais du 400 mètres du Nigéria. Son père, Festus, a également participé au triple saut aux Jeux olympiques d’été de 1996.

6. Dont le père est une légende de Harlem Globetrotter?

A) DE Chase Young

B) RB Anthony McFarland Jr.

C) DT Ross Blacklock

D) WR Jauan Jennings

Réponse:

Ross Blacklock

Le père du défenseur de TCU, Jimmy, a joué au Texas avant de jouer pour les Harlem Globetrotters de 1974 à 1987. Pendant son temps dans l’équipe, il a fait diverses apparitions à la télévision, notamment dans The Tonight Show, The Love Boat et, oui, Gilligan’s Island. Il est maintenant l’entraîneur-chef des Globetrotters.

7. Quel joueur n’a presque pas eu de carrière en MLB?

A) QB Anthony Gordon

B) QB Shea Patterson

C) TE Cole Kmet

D) QB Joe Burrow

Réponse:

Joe Burrow

Patterson, qui a joué au Michigan pendant deux saisons, a été sélectionné par les Rangers lors de la 39e ronde du repêchage MLB 2018. Kmet s’est vu offrir un contrat à six chiffres par les White Sox en 2017, mais il a décidé de s’en tenir à son engagement à Notre Dame, où il a joué à la fois au football et au baseball. En 2015, Gordon de Wazzu a été repêché par les Mets au 36e tour.

8. Quel porteur de ballon aime tellement la compote de pommes qu’il la met sur du macaroni au fromage?

A) J.K. Dobbins

B) AJ Dillon

C) Jonathan Taylor

D) D’Andre Swift

Réponse:

AJ Dillon

L’ancien porteur de ballon du Boston College est assez ouvert sur son amour pour le truc, et a même inventé un surnom pour lui-même:

Je passe par “la sauce” à partir d’ici à cause de mon amour pour la motte compote de pommes ✅ #sauceitup – AJ «The Sauce» Dillon (@ ajdillon7) 9 mars 2018

Mott devrait probablement conclure cet accord d’approbation.

9. Dont l’oncle est le célèbre comédien stand-up Sinbad?

A) CJ Henderson

B) WR CeeDee Lamb

C) S Jordan Fuller

D) RB Deejay Dallas

Réponse:

Jordan Fuller

La sœur de son père, Meredith, était mariée au comédien en 1985 jusqu’à ce que les deux divorcent en 1992. Ils se sont remariés en 2002. L’ancienne sécurité de l’État de l’Ohio est assez habituée à ce que sa famille soit à l’honneur. La mère de Fuller, Cindy Mizelle, est une célèbre chanteuse de réserve qui a joué avec Whitney Houston, Mariah Carey et Bruce Springsteen au cours de sa carrière.

10. Qui est le fils d’un ancien membre du Congrès américain?

A) OL Andrew Thomas

B) OL Jon Runyan

C) TE Harrison Bryant

D) S Tanner Muse

Réponse:

Jon Runyan

Son père, qui partage le même nom, a poursuivi sa carrière de 14 ans dans la NFL avec un passage en politique. L’ancien joueur de ligne offensive du New Jersey a été membre de la Chambre des représentants des États-Unis de 2011 à 2015. Il a joué au football universitaire au Michigan, tout comme son fils.

11. Qui avait le quart-arrière de 16 ans de la NFL Jon Kitna comme entraîneur de son lycée?

A) RB Eno Benjamin

B) OT Josh Jones

C) WR Jalen Reagor

D) DT Justin Madubuike

Réponse:

Jalen Reagor

L’ancien élargisseur de TCU a joué deux saisons sous Kitna au Waxahachie High School au Texas, où il a totalisé 114 captures pour 2 075 verges et 27 touchés au cours de ses années junior et senior.