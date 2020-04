Thaddeus Young devrait être acheté sur le marché commercial pendant l’intersaison

Chaque fois que la saison intersaison 2020 commence, les Chicago Bulls devraient faire leurs emplettes avec l’attaquant vétéran Thaddeus Young, par Joe Cowley du Chicago Sun-Times.

Young en est à sa première saison avec les Bulls. Il était censé être mécontent de son rôle et de ses minutes sous l’entraîneur-chef Jim Boylen pendant la majeure partie de la saison.

Avant la suspension de la saison 2019-20, Young a disputé 64 matchs avec les Bulls. Le gaucher a en moyenne 10,3 points, 4,9 rebonds et 1,8 passes décisives tout en tirant à 44,8% depuis le terrain, 35,6% depuis au-delà de l’arc et 58,3% depuis la ligne des lancers francs.

Les Bulls ont signé Young pour un contrat de trois ans d’une valeur de près de 41 millions de dollars. Il a accepté le contrat dès le début de la libre agence. Le vétéran devrait gagner 13 545 000 $ la saison prochaine, puis 14 190 000 $ en 2021-2022, bien que seulement 6 millions de dollars soient garantis.

Les Clippers de Los Angeles auraient eu un intérêt commercial à la fois pour le meneur des Young et des Bulls Kris Dunn à la date limite de février. Nous verrons si les Bulls et Clippers entameront des discussions une fois l’intersaison commencée.

Les Bulls étaient sur le point de rater les séries éliminatoires avant que COVID-19 ne devienne une pandémie et ne suspende la saison. Chicago n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2017. La franchise est en difficulté depuis le commerce avec Jimmy Butler, ce qui est logique étant donné que Butler est un joueur all-star et gagnant.

