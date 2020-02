Thaddeus Young donne une raison franche à un jeu solide ces derniers temps

Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu chaque fois qu’un joueur de la NBA se débat avec une nouvelle équipe. Mais parfois, tout ce dont un joueur a besoin, c’est de quelques minutes prolongées pour montrer ses marchandises dans un nouvel environnement. Il en va de même pour l’attaquant des Bulls de Chicago, Thaddeus Young, qui a proposé une version brutale de sa récente résurgence pour l’équipe basée en Illinois. Per Bulls reporter K.C. Johnson:

Qu’est-ce qui se cache derrière le jeu solide de Thad Young récemment?

“Plus de minutes,” dit Young en souriant.

– K.C. Johnson (@KCJHoop) 21 février 2020

Les Bulls ont perdu leur premier match après la pause des étoiles, s’inclinant devant les Hornets de Charlotte, 93-103, au United Center jeudi. Young a été l’un des rares points positifs de l’équipe encadrée par Jim Boylen, enregistrant un solide double-double de 22 points et 11 rebonds.

Il est également resté sur le sol le plus longtemps pour l’équipe à domicile, passant 36 minutes sur le sol.

Après avoir signé un contrat de 41 millions de dollars sur 3 ans avec les Bulls au cours de l’été, le jeune de 31 ans semblait être l’homme étrange du noyau juvénile de Chicago cette saison. Il a eu du mal à obtenir des minutes constantes en première zone des Bulls. Young a dû se battre pendant des minutes contre les jeunes étalons Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. et Otto Porter.

Ayant maintenant une compréhension du système des Bulls, Young a ressemblé à son ancien moi et a marqué à deux chiffres lors des 10 derniers matchs de Chicago. En 55 matchs, l’attaquant de 6 pieds 8 pouces a une moyenne de 9,9 points, 4,9 rebonds, 1,7 passes décisives et 1,2 interceptions, tout en tirant à 44,4% sur le terrain et 34,4% au centre-ville.

Les Bulls, quant à eux, sont actuellement au milieu d’une laideur de sept matchs et ont glissé au 11e rang dans l’Est avec un dossier de 19-37. Young ne sera pas le joueur de choix de Chicago de sitôt, mais son leadership sera certainement précieux pour l’équipe qui va de l’avant.